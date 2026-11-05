De lo más visto en HBO Max: de qué va el musical de suspenso que tiene a todos atrapados

Una propuesta cinematográfica se consolidó como una de las producciones más reproducidas del catálogo actual de HBO Max. Bajo la dirección y el guion de David Lowery, la película combina la estética de un musical contemporáneo con la tensión de un drama psicológico y se adentra en las presiones del espectáculo y las secuelas de un vínculo creativo del pasado.

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Se trata de Mother Mary, cuya historia sigue los pasos de una figura de la música de alcance internacional interpretada por Anne Hathaway, quien se encuentra en plena preparación para retomar sus presentaciones en vivo tras atravesar un grave accidente. Agobiada por las exigencias de su regreso, la artista decide refugiarse en la campiña inglesa para buscar la ayuda de una antigua diseñadora de vestuario y expareja, encarnada por Michaela Coel, en un intento por recuperar el rumbo de su carrera y definir su imagen escénica.

A solo tres días de la presentación clave, la diseñadora acepta a regañadientes confeccionar el traje principal. La dinámica entre ambas se vuelve tensa cuando surgen interrogantes sobre el accidente de la cantante y la verdadera naturaleza de su distanciamiento. Ante la negativa de escuchar el tema inédito que formará parte del espectáculo, la creadora obliga a la estrella a ensayar la coreografía en absoluto silencio, al tiempo que le propone un diseño simbólico confeccionado a partir de prendas emblemáticas de su pasado.

El encierro en un antiguo granero reabre viejos resentimientos marcados por la falta de reconocimiento profesional y el abandono personal. La trama adquiere un tinte aún más inquietante cuando la diseñadora revela las consecuencias físicas y psicológicas que le dejó la ruptura, incluyendo la aparición de una perturbadora manifestación espectral. Con un elenco secundario que reúne a figuras como Hunter Schafer, Kaia Gerber y FKA Twigs, la cinta ofrece una experiencia intensa que atrae a los fanáticos del suspenso y las producciones de gran impacto visual.

Mother Mary.

Elenco de Mother Mary