Acción y vínculos familiares: la película de Ben Affleck en Netflix perfecta para una noche en casa

Netflix incorporó a su catálogo global la película Animales (Animals), una propuesta de crimen y suspenso dirigida, coescrita y encabezada por Ben Affleck. Tras un paso simultáneo por salas de cine seleccionadas en Estados Unidos, el largometraje se convirtió en una de las producciones disponibles en la plataforma, a pesar de haber cosechado devoluciones no tan buenas de la crítica especializada.

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El elenco principal reúne a figuras de peso como Kerry Washington, Gillian Anderson, Ray Fisher, Luis Gerardo Méndez, Steven Yeun, Adriana Paz y Matt Gerald. Con un guion firmado por Affleck en colaboración con Connor O. McIntyre y Billy Ray, la historia expone los límites a los que se enfrenta un matrimonio cuando la política y el peligro personal se cruzan de manera drástica.

La trama sigue a Mark Kimball, un candidato independiente a la alcaldía de Los Ángeles interpretado por el propio Affleck. Durante una entrevista televisiva transmitida desde su hogar, el dirigente presenta sus propuestas para mejorar la ciudad y colaborar en la recuperación tras un devastador incendio forestal. Sin embargo, mientras expone su plataforma ante las cámaras, una banda criminal sigue atentamente cada una de sus declaraciones para planificar una maniobra destructiva en contra de su carrera política.

El conflicto estalla cuando el hijo de Kimball es secuestrado, lo que obliga al candidato y a su esposa a lidiar con una exigencia de rescate en cuestión de pocas horas. Con las encuestas en contra y la mayor parte del dinero comprometido en el financiamiento de la campaña, la pareja se ve forzada a tomar medidas extremas y exponer aspectos ocultos de su vida privada que jamás imaginaron revelar.

Animales.

Elenco completo de Animales