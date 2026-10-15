Un viaje directo al 2007: Brenda Asnicar y Laura Esquivel llevaron el espíritu de Patito Feo al Gran Rex

Laura Esquivel y Brenda Asnicar se presentaron en el Gran Rex.

Casi dos décadas después del fenómeno televisivo que marcó a toda una generación, Laura Esquivel y Brenda Asnicar volvieron a pisar el escenario que las vio nacer como íconos de la ficción juvenil. Con el espectáculo Amigas del corazón, la dupla ofreció un show cargado de emoción en el Teatro Gran Rex, el mítico recinto porteño donde en 2007 alcanzaron un hito histórico tras concretar decenas de funciones ante multitudes.

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La velada funcionó como una auténtica máquina del tiempo para miles de fanáticos que agotaron la sala para reencontrarse con los grandes clásicos de la tira. A lo largo de la noche sonaron himnos como Amigos del corazón, Tango llorón, Y ahora qué? y Diosa, única, bonita, que desataron la euforia del público que cantó cada estrofa de principio a fin.

Más allá del recuerdo de los personajes que impulsaron sus carreras artísticas, el concierto reservó un espacio para mostrar la evolución musical de ambas intérpretes en sus etapas como solistas. Laura cautivó a los presentes con su potencia vocal al interpretar No lo ves?, mientras que Brenda aportó su impronta urbana con Estrellas brillando e incluyó un pasaje por los temas que popularizó en la serie Cumbia Ninja.

La cita contó además con la participación de figuras clave del elenco original y destacados invitados del medio: Gastón Soffritti se sumó para hacer Y Ahora Qué, mientras que Thelma Fardin y Belén Berecoechea acompañaron la interpretación del festivo tema Fiesta. Uno de los momentos de mayor impacto ocurrió cuando Julieta Poggio y Nicole Neumann irrumpieron en escena para acompañar en la versión de Las Divinas.

Brenda Asnicar.

Un cierre emotivo antes de la gira internacional

El tramo final del reencuentro reunió a todos los artistas invitados en el escenario junto a las protagonistas para entonar Un rincón del corazón y así se selló una velada inolvidable en el espacio donde comenzó la historia del show teatral de la tira. Tras la exitosa parada por Buenos Aires, el espectáculo Amigas del corazón emprenderá su recorrido internacional con fechas programadas en Bolivia, donde se presentarán en la ciudad de Cochabamba dentro del Fexco Arena y en el Teatro al Aire Libre de La Paz.

Laura Esquivel.

Thelma Fardín: "Lo que viví no opaca los años hermosos que pasamos"

"Te queremos y te celebramos, muchas gracias por estar hoy acá", la presentó Laura Esquivel en el final del show, cuando todos los invitados subieron al escenario. Por su parte, Thelma pronunció: "Saben que para mí el final de este proyecto fue difícil pero eso ni un segundo nubló los años hermosos que compartimos. Nosotros acá arriba y con ustedes, porque sin ustedes esto no hubiese sido lo que fue. Gracias por el amor y el apoyo de todos estos años. Gracias y un aplauso para ellas (Laura y Brenda)".