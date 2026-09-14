Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 14 al domingo 20 de septiembre 2026

Nuevas tendencias en el catálogo de Netflix, que esta semana de septiembre suma una oferta de estrenos internacionales que van desde el suspenso psicológico hasta el drama histórico. Ante un abanico cada vez más extenso de opciones, seleccionamos diez títulos destacados que lideran las conversaciones de los espectadores por tener solidez en sus actuaciones, contar con un buen ritmo en sus tramas y, claro, por la calidad de sus producciones.

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"Mal de amores", serie mexicana. (Crédito de foto: Netflix)

Películas recomendadas en Netflix

Susurran tu nombre: un buen thriller criminal estadounidense dirigido por James Ashcroft y protagonizado por Adam Scott, Robert De Niro y Michael Keaton. La historia sumerge al espectador en un tenso rompecabezas policial tras la reaparición de un cruento asesino serial.

Abigail: sangrienta vuelta de tuerca al cine de terror sobre invasión doméstica. Un grupo de criminales secuestra a una aparentemente inocente bailarina de doce años, ignorando que la pequeña es una letal vampiresa que convertirá el encierro en una cacería salvaje.

La captura: un thriller policial mexicano encabezado por Alfonso Herrera y Noé Hernández. Basada en crónicas periodísticas reales, recrea con una gran tensión los operativos y desafíos que derivaron en la recaptura del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Huye conejo, huye: asfixiante película australiana de suspenso psicológico, liderado por Sarah Snook. La trama explora algunos traumas del pasado, cuando la pequeña hija de una médica comienza a manifestar inquietantes recuerdos sobre una vida ajena.

Gandhari: largometraje de acción producido en la India y protagonizado por Taapsee Pannu. Sigue la implacable cruzada de una madre que, tras sufrir ceguera temporal, enfrenta a una red de tráfico infantil para rescatar a su hija secuestrada.

Series recomendadas de Netflix

Ratonera: un inquietante thriller surcoreano encabezado por Ryu Jun-yeol. La serie construye un laberinto de paranoia alrededor de un solitario escritor a quien le usurpan la identidad, obligándolo a adentrarse en un peligroso juego de supervivencia.

Sacrificio de sangre: riguroso nordic noir sueco protagonizado por Jakob Oftebro. La narrativa sigue a un detective de homicidios tras la pista de una brutal cadena de crímenes rituales, combinando intriga clásica con un perspicaz drama institucional.

Toda la verdad de mis mentiras: miniserie española inspirada en la popular novela de Elísabet Benavent. Sigue a un grupo de amigos en un viaje por carretera donde la convivencia saca a flote oscuros secretos e infidelidades.

Cementerio: un drama policial turco protagonizado por Birce Akalay. Centrado en una unidad especial encargada de esclarecer femicidios sin resolver, destaca por su valiente crítica social y sólido ritmo procesal.