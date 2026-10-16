Tomás Litta transforma años de su vida en "La ternura de la que estamos hechos".

Tomás Litta transforma años de su vida en La ternura de la que estamos hechos, poemario y tercer libro. Licenciado y Profesor en Letras de la Universidad de Buenos Aires, publicó Fruto rojo (2019), Extensión del cuerpo (2022) y Tarot & Poesía (2024) y compiló, curó y editó la antología El cuerpo expresivo (2022).

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La poesía para Litta es una "potencia de lo fugaz, de una emoción que atraviesa un momento". Esta idea cruza como una flecha al poemario junto a la ternura. "A medida que iba escribiendo poemas me daba cuenta de cómo era el elemento que estaba presente siempre y cómo iba articulando de a poco la columna vertebral que luego sería el libro", comenta el escritor en diálogo con El Destape sobre el proceso creativo.

El también activista cultural propone al ritmo de las palabras un diálogo entre el amor, la memoria y el cuerpo. Los versos encuentran eco en la corporalidad, entendiendo esta no como el cuerpo como materialidad pura, sino como totalidad y construcción del yo. "El cuerpo aparece como un lugar fundamental, porque es una zona que me interesa mucho en la búsqueda de la emocionalidad: la sensación de un cuerpo que desea, la sensación de dos cuerpos que se buscan; la capacidad de un cuerpo de anteponerse al dolor; las marcas que a veces quedan sobre esos cuerpos".

"La ternura de la que estamos hechos" es el tercer libro publicado de Tomás Litta.

Lo íntimo se expulsa desde las entrañas con la "potencia de la conmoción". El libro es el resultado de un trabajo donde el poema atraviesa el cuerpo. Surge de la necesidad de "escribir sobre una imagen y que sea ese momento y nada más". Para Litta, "escribir un poema es conservar una memoria, un pacto íntimo con el instante, con fugacidad".

Sin embargo, no se trata de una mera catarsis a través de la escritura. El escritor piensa a la poesía como una "zona donde hacerse preguntas, donde comprometerse con eso que incomoda y que el mundo, a priori, no puede responder". Esa búsqueda toma por asalto al lector. En definitiva, La ternura de la que estamos hechos habla de todos.

Dónde conseguir La ternura de la que estamos hechos