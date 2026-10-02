Tiene 72 años, lleva cuatro décadas ligado a la industria editorial y ahora creó una plataforma para las librerías de barrio: “Quiero garantizar la bibliodiversidad como derecho cultural”.

“Hoy, a mis jóvenes 72 años, puedo decir que mi gran familia son las librerías: mis clientes y amigos, con quienes compartimos décadas de confianza y lucha”, dice Hugo Villani, creador de Todos tus libros, una iniciativa que busca fortalecer la venta a través de librerías independientes y poner la tecnología al servicio de esos espacios.

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La propuesta aparece en un momento particularmente complejo para la industria editorial argentina. El último informe de producción de la Cámara Argentina del Libro muestra una paradoja: durante 2025 se registraron 36.942 títulos, un 17% más que el año anterior, pero la cantidad total de ejemplares impresos cayó un 34%. En ese escenario, las pequeñas y medianas empresas tuvieron un peso central: generaron el 74% de los nuevos títulos del sector editorial comercial. Entre los eslabones más perjudicados de la cadena se encuentran las librerías independientes, espacios fundamentales para la circulación de los libros y la difusión de los catálogos de los sellos más pequeños, que también enfrentan el impacto del contexto económico.

El problema, entonces, no pasa solamente por cuántos libros se publican, sino también por cómo llegan esos libros a los lectores y qué espacios quedan disponibles para ofrecerlos.

En este panorama nació Todos tus libros, una iniciativa creada bajo el lema “Libreros unidos, poder barrial” que funciona como una red para conectar librerías con lectores. La premisa es simple: si alguien quiere comprar un libro, ingresa a la página web, busca el título y encuentra las librerías independientes que cuentan con ese ejemplar en stock, según la zona en la que se encuentre. La plataforma se presenta como un marketplace creado para librerías independientes y actualmente reúne, según información de Ultra Gestión, más de 400.000 títulos y 70 librerías.

Según cuenta Villani, la iniciativa nació como respuesta a una desigualdad que considera evidente: las grandes plataformas ganaron un lugar central en el comercio del libro y dejaron a las librerías independientes en una situación cada vez más difícil. “Surgió de la convicción de que el oficio librero no puede ser reemplazado por algoritmos ni por comisiones abusivas. Es una herramienta de defensa cultural y económica, creada por quienes viven del libro y lo sostienen día a día”, asegura en diálogo con El Destape. "Cada venta en Todos tus libros es un acto de justicia: devuelve al librero su margen, al lector su confianza y al libro su dignidad”

Precisamente, uno de los objetivos del proyecto es evitar que las condiciones de comercialización impuestas por las grandes plataformas de compra venta (como las altas comisiones que se cobran) terminen reduciendo aún más los márgenes de las pequeñas librerías. Por eso, Todos tus libros es exclusivo para librerías independientes, que para Villani “son el corazón de la bibliodiversidad”.

“Las librerías independientes sostienen la pluralidad de voces, la curaduría artesanal y el vínculo humano con los lectores”, explica. En su mirada, el problema no es solamente comercial: detrás de cada librería que desaparece también puede reducirse la cantidad de catálogos, autores y editoriales que encuentran un espacio para llegar al público. “Es una forma de decir basta al modelo que convierte la cultura en mercancía y que ahoga la diversidad editorial”, sostiene.

El amor por los libros que trasciende los años

El vínculo de Villani con las librerías comenzó mucho antes de Todos tus libros, precisamente se remonta a hace cuatro décadas. “Mi vínculo con la literatura viene de toda una vida de trabajo en el sector. Desde la tecnología de UltraGestión, mi empresa, llevamos más de cuarenta años siendo proveedores para librerías, editoriales y distribuidoras. Siempre con empatía, intentando dar el mejor servicio y acompañar el oficio librero”, cuenta.

Desde esa experiencia llegó también uno de los propósitos centrales de la plataforma: rescatar la curaduría librera, esa selección consciente y personalizada que, según Villani, las plataformas masivas no pueden replicar. “Los libreros encontraron un espacio que los representa y los lectores reconocieron el valor de comprar directamente a quienes conocen los libros.

La creación de la plataforma parte, justamente, de la idea de que “la unión puede más que cualquier algoritmo”. “En tiempos donde las plataformas ahogan al rubro con comisiones exorbitantes y políticas que destruyen la rentabilidad, Todos tus libros ofrece una alternativa justa, federal y humana”, sostiene. Para él, el impacto que puede tener la iniciativa está en devolverle al libro su contexto: el librero, el barrio, la conversación. Y, sobre todo, en contribuir a sostener la bibliodiversidad como derecho cultural: que cada lector pueda acceder a un abanico de voces y estilos a través de librerías que seleccionan, recomiendan y defienden esos catálogos.