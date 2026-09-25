Tiene 102 años, es una leyenda viva del cine y es recordada por un clásico de Hitchcock por la que todos la recuerdan

Eva Marie Saint pertenece a una generación de intérpretes que ayudó a transformar el cine de Hollywood. Su carrera comenzó en la televisión y el teatro, pero su llegada a la pantalla grande fue inmediata y extraordinaria: debutó en 1954 con On the Waterfront, junto a Marlon Brando, y ganó el Oscar como mejor actriz de reparto por aquella primera película. Pero su título más famoso vino de la mano de Alfred Hitchcock en el clásico thriller North by Northwest, que actualmente puede verse en HBO Max.

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Nacida en Newark, Nueva Jersey, el 4 de julio de 1924, Saint estudió en Bowling Green State University y posteriormente se formó en el Actors Studio de Nueva York. Antes de convertirse en una figura del cine, trabajó en radio, teatro y televisión en vivo. Esa experiencia le permitió desarrollar una interpretación alejada de la rigidez de algunos modelos clásicos de Hollywood.

Su papel de Edie Doyle en On the Waterfront fue el comienzo de una carrera cinematográfica singular. El personaje era una joven marcada por la muerte de su hermano, cuya relación con Terry Malloy, interpretado por Brando, se convierte en uno de los motores dramáticos de la película. La actuación de Saint combinó sensibilidad y determinación y le permitió imponerse en los Oscar de 1955.

Pero si hubo un personaje que terminó de convertirla en un rostro inolvidable fue Eve Kendall, la misteriosa mujer que interpretó junto a Cary Grant en North by Northwest, dirigida por Alfred Hitchcock en 1959. El director eligió a Saint para una película que exigía una combinación particular de elegancia, sensualidad y ambigüedad. El resultado se convirtió en uno de los grandes clásicos del cine de suspenso.

Después llegaron otros títulos importantes. Trabajó con Paul Newman en Exodus, con Elizabeth Taylor y Richard Burton en The Sandpiper y participó en películas como Raintree County, A Hatful of Rain, All Fall Down, 36 Hours, Grand Prix y The Stalking Moon. Su filmografía también incluye títulos posteriores como Nothing in Common, Because of Winn-Dixie y Superman Returns, donde interpretó a Martha Kent, la madre de Superman.

Eva Saint Marie, una leyenda viva de la época dorada de Hollywood.

Una leyenda de la época dorada de Hollywood

Saint, sin embargo, nunca construyó su carrera únicamente alrededor del cine. Durante distintas etapas encontró papeles de mayor desarrollo en televisión. Su recorrido incluye producciones como Fatal Vision y People Like Us, además de numerosas apariciones en televisión y trabajos vinculados con el teatro.

Su última película estrenada fue Winter's Tale, en 2014, mientras que Superman Returns había marcado una de sus apariciones más conocidas en el cine contemporáneo. Hoy, Eva Marie Saint tiene 102 años. Cumplió un siglo en 2024 y continúa siendo una de las grandes sobrevivientes de la época dorada de Hollywood.