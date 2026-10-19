El thriller de suspenso mexicano que combina corrupción, secretos y chantajes

Netflix incorporó a su catálogo El círculo, una serie mexicana de suspenso político que sigue a cuatro amigos de toda la vida envueltos en una trama de corrupción, amenazas y secretos después de la muerte de una reconocida actriz.

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La historia comienza cuando se filtra un video relacionado con los últimos momentos en los que se vio con vida a Pamela Dosantos, una figura famosa cuya muerte desencadena una investigación que involucra a personas con poder e influencia.

Con ocho episodios en su primera temporada, la producción combina el policial con los conflictos personales de sus personajes y aborda las relaciones entre la política, el periodismo y las redes de poder.

¿De qué se trata la serie El Círculo?

La historia comienza con el asesinato de Pamela Dosantos, una reconocida actriz cuya muerte desencadena una investigación que pronto expone una trama de corrupción, secretos y chantajes. La filtración de un video relacionado con sus últimos momentos con vida se convierte en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido.

En medio de la investigación, cuatro amigos de toda la vida quedan involucrados en una red que conecta intereses políticos, información comprometedora y personas dispuestas a evitar que ciertos hechos salgan a la luz. A medida que avanzan en la búsqueda de respuestas, deben enfrentarse a presiones y amenazas que complican sus intentos de descubrir la verdad.

Basada en la novela Los corruptores, de Jorge Zepeda Patterson, la ficción traslada el conflicto al presente y explora cómo la circulación de información puede convertirse en un instrumento de poder. La trama combina el misterio en torno al crimen con las maniobras para ocultar responsabilidades y las consecuencias que enfrentan quienes intentan exponerlas.

A lo largo de sus ocho episodios, El círculo desarrolla una investigación en la que cada revelación puede modificar el rumbo del caso y poner en peligro a quienes buscan esclarecerlo.

Ficha técnica de El Círculo