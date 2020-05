Subastan un tema inédito de Paul McCartney y Ringo Starr a beneficio de la lucha contra el coronavirus

La canción "Angel in Disquise", una composición inédita de los ex Beatles Paul MCartney y Ringo Starr, que quedó fuera del disco del baterista "Time Takes Time", de 1992, será subastada a beneficio de NHS Charities Together Covid-19, una entidad inglesa que asiste a grupos vulnerables en medio de la pandemia de coronavirus.

Se trata de dos versiones, una cantada por McCartney y otra por Starr, que hasta el momento estaban en manos de un presentador de la desaparecida Radio Luxemburgo, una emisora que transmitía desde ese Ducado hacia la isla. Según consignan diarios británicos, el cassette en donde están grabadas estas canciones también contiene una versión de esa misma época de "Everyone Wins", de Ringo, que finalmente fue incluida en su disco "Y Not", de 2010.

La partitura, que solo acredita a McCartney como escritor, muestra que las letras incluyen a su compañero Beatle: "Mi nombre es Ritchie / Déjame mirarte a los ojos / No temas que solo soy un ángel disfrazado". Ritchie, por supuesto, se refiere al nombre real de Starr, Richard Starkey.

La cinta saldrá a subasta el próximo 19 de mayo junto a otros objetos, como discos, muñecos y fotografías autografiadas por Paul y Linda McCartney. NHS Charities Together es una institución colectiva que representa, apoya y defiende el trabajo de las organizaciones benéficas oficiales del NHS.