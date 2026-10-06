The Batman 2 sufrió un inesperado freno y podría cambiar su fecha de estreno

Las grabaciones de The Batman 2 fueron suspendidas de manera temporal. La película vuelve a tener a Robert Pattinson como protagonista y el motivo del inesperado freno está relacionado con una situación familiar que atraviesa su director, Matt Reeves.

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El realizador debió alejarse momentáneamente del proyecto. Por ahora, no existe una fecha confirmada para el regreso al set y la producción quedó en pausa hasta nuevo aviso. La situación también podría tener consecuencias sobre el estreno. En un principio, The Batman 2 tiene previsto llegar a los cines el 18 de octubre de 2028. Sin embargo, la interrupción del rodaje podría llevar a Warner Bros. y DC Studios a revisar ese calendario.

La fecha podría mantenerse. También podría modificarse. Incluso existe la posibilidad de que el lanzamiento sea trasladado a otro momento. Desde las compañías involucradas remarcaron que se trata de una pausa temporal. Matt Reeves cuenta con el respaldo de DC Studios y Warner Bros. El estudio también dejó en claro que el proyecto continúa en marcha.

Qué dijo DC Studios sobre el freno del rodaje

Un portavoz de la producción confirmó la suspensión al medio estadounidense Deadline. Según explicó, las grabaciones se detuvieron mientras Reeves se ocupa de un asunto familiar. Además, desde DC Studios expresaron su apoyo al director. También manifestaron su intención de retomar el trabajo sobre la película lo antes posible.

El rodaje de The Batman 2 había comenzado en junio. Pattinson se incorporó después de finalizar la etapa promocional de varios de sus proyectos. Entre ellos se encuentra La Odisea y Primetime. El actor volverá a interpretar a Bruce Wayne. El personaje tendrá nuevamente su historia ligada a Gotham. Londres funciona como uno de los principales escenarios elegidos para la filmación.