Norma Aleandro: "La vejez no hay más remedio que asumirla y conformarse"

Norma Aleandro es una de las actrices de cine más queridas y respetadas en la industria argentina. A sus 90 años continua siendo un faro para las nuevas generaciones de actores, debido a su larga trayectoria en películas y obras de teatro y, además, por sus frases icónicas.

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En una entrevista concedida a Clarín en el 2021, la actriz habló de su protagónico en la película El secreto de Maró (uno de sus últimos roles) y al ser consultada por el paso del tiempo y cómo lleva la vejez, admitió: "No hay más remedio que asumirlo y conformarte. Incluso, dar las gracias porque estás vivo. Pero confieso que es raro". Y agregó: "Con mi marido siempre decimos que somos niños que han vivido mucho tiempo. Porque tenemos muchas cosas de chicos y, con los años, te vas dando más permisos para ser un niño".

Aleandro no cortó ahí su respuesta, sino que dio un secreto para esa receta, la de llegar bien a la última etapa de la vida: “En ese sentido depende de cómo estás rodeado, de quién te rodeaste para soportar el cambio tan grande que va de la juventud a la vejez. El salto es enorme. Prepárense”.

De qué trata El secreto de Maró y en dónde se puede ver

El secreto de Maró sigue a Maró (Norma Aleandro) una cocinera de 90 años que lidera un restaurante de comidas típicas de la comunidad armenia. Las delicias de su cocina, sabrosas en especias y aromas, no alcanzan para llenar las deudas del club que la emplea, que está al borde del cierre. El filme de Alejandro Magnone habla de la vida después del dolor, de la reconstrucción de la propia historia, de la esperanza y del reencuentro. El elenco se completa con Lidia Catalano, César Bordón, Florencia Raggí, Héctor Bidonde y Manuel Callau.

La película está actualmente disponible en la plataforma Cine.ar Play, de películas, cortometrajes y series nacionales gratuitas. El secreto de Maró dura 83 minutos y es la última película que protagonizó Norma Aleandro hasta la actualidad.