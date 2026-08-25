Los testamentos, temporada 1: final explicado de la serie de Disney Plus

Basada en la célebre novela de Margaret Atwood y concebida como la secuela directa del fenómeno El cuento de la criada, la serie Los Testamentos llegó a Disney+ para expandir el universo teocrático de Gilead. Creada por Bruce Miller, la trama se traslada quince años después de los eventos clave de la obra original para centrarse en una nueva generación de mujeres.

La historia sigue en paralelo a dos jóvenes con realidades opuestas: Agnes Mackenzie (interpretada por Chase Infiniti), una adolescente piadosa y obediente criada íntegramente bajo la doctrina del régimen, y Daisy (Lucy Halliday), una canadiense recién llegada cuya visión fresca choca contra el dogma imperante. Bajo la atenta y estratégica mirada de la mítica Tía Lydia (Ann Dowd), la serie aborda el aterrador paso a la adultez dentro de una academia donde las jóvenes son adoctrinadas para convertirse en esposas de los altos mandos, tejiendo una red de secretos y resistencia política que amenaza los cimientos de la nación.

El estallido final de "Los Testamentos", primera temporada

El último episodio de la entrega deja a la red clandestina de Gilead en una encrucijada crucial. El clímax se desata cuando Tía Lydia consolida su plan maestro para desmantelar el régimen desde dentro, revelando a las jóvenes el archivo secreto de extorsión que ha reunido durante años. En un desgarrador punto de quiebre, se revela la verdadera identidad de Daisy como Nicole y la de Agnes como Hannah, las dos hijas de June Osborne que fueron separadas por el sistema.

Con el fin de lograr que ambas escapen hacia Canadá transportando los microfilms con información condenatoria que destruirá la cúpula de Gilead, la novicia Becka toma una trágica decisión: se sacrifica encerrándose en una cisterna para distraer a los guardias y garantizar la huida. El episodio cierra con las hermanas cruzando la frontera y reuniéndose con la resistencia exterior, marcando el inicio del colapso institucional del Estado teocrático.

Protagonistas de "Los Testamentos". (Crédito de foto: Disney)

¿Cuándo llega la segunda temporada de "Los Testamentos"?

La producción confirmó oficialmente la renovación de Los Testamentos para una segunda entrega, luego de que la primera tanda de capítulos estrenara en 2026 en Disney+. El equipo se encuentra actualmente en la fase de escritura y preproducción de los nuevos capítulos. Debido a la complejidad del rodaje y al despliegue visual, se proyecta que la segunda temporada se estrene entre mediados y finales de 2027. En esta nueva etapa, se descubrirá cómo las hermanas procesarán su reencuentro y qué consecuencias enfrentará Tía Lydia en el corazón de Gilead.