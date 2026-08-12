Teresa Parodi rompió el silencio sobre su salud tras una cirugía que generó preocupación: "Se complicó un poco"

Teresa Parodi contó a través de sus redes sociales que debió cancelar shows por una cirugía imprevista y la noticia generó preocupación entre sus seguidores. El comunicado de la folklorista y qué problema de salud tuvo y le impidió hacer las presentaciones.

En el marco de la presentación de su nuevo álbum Hasta que amanezca la folklorista Teresa Parodi tenía prevista una gira de presentaciones que se vieron suspendidas el 24 de julio, cuando se anunció que cursaba un problema de salud. Sin más detalles, se cancelaron los shows y recién en las últimas horas Parodi rompió el silencio y contó que problema la obligó a tomar un descanso de su rutina laboral.

"Gracias por tantos mensajes preguntando y tanto cariño en estos días. Tuve que pasar por una pequeña intervención quirúrgica por un problema oftalmológico que se complicó un poco pero con mucha alegría les cuento que ya estoy en franca recuperación y preparándome para realizar los shows que tuve que suspender y para los nuevos", sostuvo Teresa Parodi.

Las colaboraciones más sorprendentes del nuevo álbum de Teresa Parodi

Entre las colaboraciones del álbum destaca La Negra Eulogia, compartida con la cantante peruana Susana Baca para visibilizar la impronta afro en el continente; La belleza es soledad, una pieza junto a Lisandro Aristimuño centrada en el paisaje patagónico y la relación con los pueblos originarios; y Siempre a la misma hora, donde la cadencia chamamecera se entrelaza con el rap de Octavio. La propuesta se completa con Chamamé cantor, interpretado junto a Soledad Pastorutti, una composición que transita desde la nostalgia hasta la celebración colectiva.