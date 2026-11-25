Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo y escrita por Stephen McFeely y Michael Waldron, se estrena en salas de cine el 17 de diciembre de 2026, como parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Ambientada catorce meses después de Thunderbolts*, la trama reúne a los Vengadores, los Nuevos Vengadores, los mutantes de los X-Men y Los 4 Fantásticos frente al colapso del multiverso y la amenaza de Dr. Doom, interpretado por Robert Downey Jr. Tras el tráiler final en donde se anunció el regreso de Steve Rogers (Chris Evans) junto a Peggy Carter (Hayley Atwell) y un hijo de ambos que activó múltiples lecturas entre los seguidores sobre el rumbo del conflicto y las piezas que mueve el villano.

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La teoría del hijo del Capitán América

En los últimos avances de Avengers: Doomsday, Steve Rogers y Peggy Carter forman una familia y crian a su hijo, que empieza a descubrir la identidad heroica de su padre cuando Los 4 Fantásticos llegan a su época y Reed Richards abre el debate sobre los viajes en el tiempo de Avengers: Endgame. A partir de esa secuencia, una de las teorías más comentadas sostiene que el hijo de Steve es una pieza central en el plan de Doctor Doom: el villano lo mantendría cautivo o bajo presión para forzar la lealtad o la obediencia del antiguo Capitán América.

Otra lectura vincula esa misma línea familiar con el dilema de las líneas temporales ramificadas tras la decisión de Rogers de quedarse en el pasado, sugiriendo que el joven podría ser el blanco de quienes buscan corregir o explotar las alteraciones provocadas en el tiempo. Asimismo, el tono de ciertas líneas del avance y el vínculo con los rumores sobre cambios de bando en Avengers: Secret Wars llevaron a parte del público a plantear que el entorno familiar de Steve es el punto de partida para arrastrarlo de regreso a la primera línea.

Chris Evans como Capitán América. (Crédito de foto: Marvel)

Otras teorías y el secuestro del hijo de Los 4 Fantásticos

En paralelo, los seguidores analizan por qué Doctor Doom busca apoderarse del hijo de Reed Richards y Sue Storm, el pequeño Franklin Richards, cuya presencia quedó planteada hacia el cierre de The Fantastic Four: First Steps. Una hipótesis central apunta a que Doom pretende utilizar las capacidades de alteración de la realidad del niño para sostener, moldear o reconstruir universos ante el colapso multiversal, un recurso coherente con su ambición de dominar el tablero cósmico.

Entre otras especulaciones que circulan tras los avances figuran la idea de que el Steve Rogers visto en escenas en penumbra podría ser una variante oscura, estar condicionado o tratarse de una suplantación, así como teorías de los fans que conectan los saltos temporales de Endgame con el origen de las tensiones entre universos y el ascenso de Doom.