Tenía 89 años: dolor en el cine argentino por la muerte de un emblemático director

El director, guionista y escritor medocino Jorge Zuhair Jury murió este domingo 20 de septiembre a los 89 años. Tras una larga trayectoria dedicada a la escritura y dirección de películas icónicas, su fallecimiento deja un vacío en la cultura argentina.

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La triste noticia fue confirmada por Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), que compartió un comunicado en el que lo recordaron como "una figura central e imprescindible de las letras, el cine y el patrimonio cultural de nuestro país". "En este doloroso momento, enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos, colegas y a toda la comunidad de autores que hoy despide a un referente fundamental", manifestaron.

Quién fue Jorge Zahuair Jury: la huella que dejó en la historia del cine argentino

Jorge Zuhair Jury nació en 1937 en Mendoza y es el hermano mayor de Leonardo Favio. Desde muy joven desarrolló una sensibilidad estética y humana estrechamente vinculada al paisaje rural, a la tradición oral y a las experiencias propias del interior argentino. Lejos de una educación académica formal, ya que su hermano y él no lograron terminar la primaria, su aprendizaje se nutrió del contacto directo con la vida cotidiana, del paso por oficios muy variados y de una pasión temprana e insaciable por los libros.

Oriundo de Mendoza, Jorge Zuhair Jury era el hemano mayor de Leonardo Favio

A lo largo de su vida, en distintas entrevistas relató cómo su impulso de escribir nació al observar los abandonos, las soledades y la profunda dignidad de la gente humilde, elementos que marcaron su prosa con un estilo seco, sobrio y sin adornos innecesarios.

Ese modo particular de narrar lo llevó al cine y creó los guiones de películas fundamentales como "Crónica de un niño solo", "El romance del Aniceto y la Francisca" —basada en su cuento "El cenizo"—, "El dependiente", "Juan Moreira", "Nazareno Cruz y el lobo" y "Gatica, El Mono". También puso su capacidad como guionista al servicio de otros directores, como Lautaro Murúa y Fernando Siro, y se animó a dirigir films propios, entre ellos "El fantástico mundo de la María Montiel", sin dejar nunca de lado la literatura, ya que también publicó cuentos y novelas que hoy son parte fundamental de las letras nacionales.

Durante su extensa carrera, fue distinguido en varias oportunidades con el Premio Cóndor de Plata, entregado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, en las categorías de Mejor Argumento y Guion, y también recibió reconocimientos en festivales internacionales y homenajes de Argentores, entidad donde defendió firmemente los derechos y el reconocimiento de los autores audiovisuales.

Incluso obtuvo el Primer Premio en el Festival Internacional de Karlovy Vary, en la República Checa, con su película "El fantástico mundo de la María Montiel" y también sus guiones para "El largo viaje de Nahuel Pan" y "El piano mudo" fueron premiados en primer lugar por el INCAA.