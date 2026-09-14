Dolor: una famosa actriz murió tras consumir "varias drogas" compradas a su "dealer"

La actriz estadounidense que participó en franquicias aclamadas como Scream y Nashville, Hayden Panettiere, falleció el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años. En ese entonces, las causas oficiales de su muerte aún eran desconocidas públicamente. Sin embargo, durante las últimas horas, el medio TMZ reveló que la artista tomó una pastilla de oxicodona mezclada con fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más potente que la heroína.

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Asimismo, el sitio web y programa de televisión estadounidense agregó que Hayden habría tenido un traficante de drogas de larga data en Los Ángeles, quien supuestamente le proporcionaba los medicamentos recetados del mercado negro. En ese marco, también informaron que la actriz consumió varias drogas durante su vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur el día anterior a su muerte: "Nos informan que Hayden consumió varias drogas compradas a su dealer durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte".

Por su parte, la policía de Greenville añadió en el informe policial que la pareja de Panettiere, Brian Hickerson, y su hermano, Zach Hickerson, se encontraban en el lugar de los hechos, dentro del complejo de apartamentos Judson Mill Lofts, el domingo 16 de agosto. Además, el documento detalló que Brian Hickerson no mostró ninguna emoción visible hasta que los servicios de emergencia declararon muerta a la actriz.

Hayden Panettiere en Sueños sobre Hielo (2005).

Quién era Hayden Panettiere

Hayden Panettiere fue una reconocida actriz, cantante y modelo estadounidense que comenzó su trayectoria en el mundo del espectáculo desde muy joven. Saltó a la fama internacional durante su adolescencia gracias a su papel como Claire Bennet en la popular serie de ciencia ficción Heroes, y posteriormente impulsó su presencia en la televisión al protagonizar el drama musical Nashville. Luego, a lo largo de su carrera también destacó en el cine con participaciones en películas como Remember the Titans, A life of struggles alongside screen success, Ice Princess y la saga aclamada de terror Scream.