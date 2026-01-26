Actúa Soledad Villamil, son 8 capítulos y promete revivir la ficción nacional.

La ficción nacional está cerca de volver a la televisión abierta, luego de un anuncio que se dio a conocer en las últimas horas: el actor Gastón Dalmau reveló que será uno de los protagonistas de una miniserie próxima a estrenarse, ¿en Telefe?

La serie en cuestión se llama Verdades sumergidas y se grabó hace varios años bajo el nombre Medusa, con dirección de Jazmín Stuart y el protagónico de Soledad Villamil y Gastón Dalmau. Según información extraída de La Pavada (Diario Crónica) la serie podría estrenarse en Telefe y, al parecer, gustó en una expo de contenidos de Miami.

De acuerdo a la sinopsis que trascendió, Verdades sumergidas cuenta la historia de “un grupo de amigos que se escapan a un balneario un fin de semana, pero horas después de llegar, un miembro del grupo es encontrado muerto en la playa. El inspector Guerrero se propone investigar la muerte de la joven; sin embargo, cada integrante del grupo ofrece una versión diferente de lo que ocurrió esa noche. Pese a eso, la verdad saldrá a la luz como piezas de un rompecabezas que el fiscal deberá armar antes de que sea demasiado tarde”.

Cuándo se estrena Verdades sumergidas

Violeta Urtizberea, Cande Vetrano, Lili Popovich cierran el reparto de esta miniserie de 8 capítulos que, por el momento, no cuenta con fecha de estreno oficial. El elenco se completa con Martin Slipak, Florencia Dyzsei, Felix Santamaria, Maria Abdai, Moro Anghileri y Juan Ignacio Cané. Verdades sumergidas está escrita por Martín Méndez y Bruno Luciani y la producción formará parte de los contenidos originales de la plataforma Paramount+.