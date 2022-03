Un exparticipante de MasterChef reveló que no volvería al programa: los motivos

Uno de los personajes más queridos del reality show reveló los insólitos fundamentos por los que no regresaría al programa.

Desde hace ya dos años, MasterChef Celebrity es uno de los programas más exitosos de la televisión nacional. El reality show emitido en las noches por Telefe logró ganarse al público y abrirle las puertas de nuevos trabajos en la pantalla chica a muchos artistas . Sin embargo, en una reciente entrevista, uno de los participantes más queridos que pasó por el certamen aseguró que no volvería a formar parte del show.

En sus últimas tres temporadas, varios famosos de diversas ramas del mundo del espectáculo formaron parte de MasterChef y se hicieron conocidos frente a un publico que no era el recurrente para ellos. Y aunque el paso por el reality sea una gran oportunidad para los participantes, muchos coinciden en que "es una gran presión" formar parte del show. Precisamente, el ex concursante del show dejó en claro que "hubo momentos en que la pasó muy mal".

Se trata de Gastón Dalmau, el campeón de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. En una reciente entrevista con PrimiciasYa, el actor se sinceró sobre su paso por el reality. "MasterChef me dio la vuelta a todo y sobre todo a la televisión en Argentina y a un público que yo antes no lo tenía. Me vieron como persona más allá del actor. El amor que me da la gente es hermoso", aseguró Dalmau. Sin embargo, ese motivo no resultó suficiente para querer regresar a la competencia.

Por qué Gastón Dalmau no regresaría a MasterChef: los motivos

Gastón Dalmau se convirtió en uno de los participantes más enfocados, estudiosos y competitivos del programa. Gracias a esto, logró ganarse su lugar en la final de la segunda temporada y derrotar a Georgina Barbarossa. Pero, según admitió el mismo actor, le resultó complicado su tiempo en el certamen y prefirió cerrar el ciclo.

"No, no esperaba ganar, esperaba pasar la primera semana, que ya era un montón para mí. Me vine desde Estados Unidos para hacer eso y empezaron a pasar las semanas donde hubo momentos en que la pasé muy mal y por dentro decía que me quería ir para volver a mi casa con mi pareja y mi perro", aseguró el artista sobre el estrés que le generaba cada edición de MasterChef Celebrity.

En este marco, Gastón Dalmau dejó en claro que su tiempo como participante de MasterChef Celebrity estaba terminado. "No volvería a participar, es muy demandante. Capaz después me ven como panqueque y estoy, pero no. Por ahí capaz alguna participación especial por una semana, pero no meterme en la competencia entera por mucho tiempo", aseguró.