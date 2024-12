Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este sábado 7 de diciembre

A solo unos días de que se cumpla el primer año de Javier Milei como presidente, Patricia Bullrich hizo un breve análisis de lo que dejaron estos 365 días de gobierno libertario, apuntó contra el peronismo por Kueider y negó un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner.

La ministra de Seguridad dialogó esta mañana con Radio Mitre e hizo un balance del primer año de La Libertad Avanza como gobierno: "Orden público, paz social, desarmar los movimientos sociales que tenían bajo presión a la gente, cambiar la economía para que se estabilice el avión, creo que los argentinos sienten una satisfacción muy grande con el año de gobierno".

Además, también se refirió a los rumores que comenzaron a circular tras la caída del proyecto de ley de Ficha Limpia que indicaban que el Gobierno supuestamente había "pactado" con Cristina. "¿Qué acuerdo puede haber con Cristina Kirchner? Ninguno. La Corte no tiene los miembros que tiene que tener porque uno de ellos se va a jubilar", explicó. Respecto a la ley, agregó: "Ficha Limpia va a salir con algunos recaudos mayores para que no pueda terminar siendo un fraude".

Mientras que también apuntó contra el peronismo por Edgardo Kueider, el senador que fue detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar, luego de que se supiera que el Gobierno nacional propondrá que los diputados y senadores que tengan causas abiertas en la Justicia sean destituidos. "No es el único diputado o senador que tiene procesamiento, hay varios. Hay que sacar a todos y de paso limpiamos bastantes. Hay varios que están en procesamiento", aseguró Bullrich.

“Es parte de un sistema, está en la boleta del kirchnersimo, es una persona que pertenecido a ellos. La verdad que se hagan cargo de que han sido corruptos del primero al último. Que no joroben y que no digan cosas que no tienen nada que ver”, cerró la funcionaria de Javier Milei.