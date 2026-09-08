Susana Giménez rompió el silencio y reveló lo que piensa de la serie de Moria: "La vi"

La voz de Susana Giménez era una de las más buscadas en torno a la ficción que repasa la vida de Moria Casán, tras años de idas y vueltas mediáticas y una expectativa creciente por ver la reconstrucción de sus años de esplendor compartidos. Es que la diva de los teléfonos ocupa un lugar destacado en varios pasajes del relato, recordando una relación que nació como dupla estelar del cine y el teatro de revistas en los años 80 y que continuó con históricas visitas de "La One" a su famoso living televisivo.

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A pesar del distanciamiento que mostraron en el último tiempo, la conductora no dudó en dar un veredicto positivo sobre la producción biográfica al ser consultada por la prensa. "Sí, la vi. Me encantó", reconoció con soltura, despejando cualquier tipo de especulación sobre algún malestar por cómo se retrató esa época dorada del entretenimiento argentino.

Fiel a su estilo relajado, Susana prefirió no profundizar en los detalles finos del casting ni en las actuaciones de quienes estuvieron a cargo de encarnarlas a ambas en la pantalla chica. Cuando le preguntaron de manera puntual si le había gustado la interpretación que hicieron de su persona, la diva cerró el tema entre risas y con una salida bien propia: "No me empiecen a preguntar pavadas porque no voy a responder nada".

Por otro lado, la atención se desplazó rápidamente hacia sus propios proyectos audiovisuales, ya que la figura de Telefe también prepara su desembarco en la ficción biográfica. Al referirse a la producción que repasará su trayectoria y su vida personal, la conductora entusiasmó a sus seguidores al revelar cómo avanza el proceso de desarrollo de la historia, confirmando que ya hay cinco capítulos hechos para su esperada serie.

Serie de Moria Casán.

La insólita anécdota de Moria Casán con Susana Giménez

Durante una visita de Moria Casán al programa de Viviana Canosa en 2010, la figura del espectáculo evocó con su estilo habitual un singular intercambio que mantuvo con Susana Giménez durante los años ochenta, época en la que ambas compartían cartel en el circuito teatral porteño. En aquella oportunidad, su compañera de elenco le manifestó una inesperada inquietud vinculada a su proyección económica a largo plazo. "Me acuerdo de una frase que me dijo a mí cuando hacíamos teatro, en los 80. Me dijo: 'Me quiero sacar la jubilación, vamos a sacarnos la jubilación'. Yo estaba haciendo bicicleta antes de salir a la función y le dije: '¿Jubilación? Me muero, boluda'", rememoró entre risas al aire sobre la conversación de camarín.

La anécdota dejó al descubierto los temores financieros que inquietaban a Giménez en sus inicios profesionales, mucho antes de consolidarse como una de las figuras de mayor patrimonio dentro del entretenimiento en el país. Esa preocupación por la estabilidad económica en la juventud coincide con los relatos que la propia conductora ha compartido en diversas ocasiones, recordando las dificultades financieras que debió afrontar durante los primeros años de crianza de su hija Mercedes, cuando aún intentaba afianzar su carrera en la industria artística.