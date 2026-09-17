Sorpresa en el folklore por la revelación del Chaqueño Palavecino sobre su vínculo con Jorge Rojas: "Cantar juntos"

El Chaqueño Palavecino compartió en sus redes sociales el anuncio de un nuevo lanzamiento junto a Jorge Rojas; se trató del registro de una colaboración en vivo que no tardó en volverse viral. Sin embargo, más allá de la potencia artística del encuentro, fue una particular definición del cantante salteño en el pie de foto la que despertó la curiosidad de gran parte de su público.

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"¡Qué noche inolvidable, hermano! Pude compartir el escenario con mi querido sobrino, Jorge Rojas, para cantar juntos esta hermosa Chacarera del Olvido. De esas juntadas que quedan grabadas para siempre en el corazón", escribió Palavecino al presentar la pieza grabada durante sus festejos por los 40 años de trayectoria musical en el Movistar Arena.

Aunque el vínculo de parentesco afectivo y familiar entre ambos es un dato que ya han mencionado públicamente en diversas oportunidades, el término reavivó la sorpresa de miles de usuarios que desconocían la cercanía de sus lazos fuera de los escenarios. El registro audiovisual recupera la complicidad, el afecto y la potencia vocal que ambos referentes desplegaron ante una multitud en el recinto porteño.

La elección del repertorio apuntó directo al corazón de la música de raíz, con una interpretación conjunta de Chacarera del Olvido que fue ovacionada de principio a fin. Con la calidez que lo caracteriza, el folklorista norteño invitó a su audiencia a disfrutar de la versión definitiva ya disponible en las plataformas de video.

Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino.

"Si quieren emocionarse un rato y revivir la fiesta completa con todo el sentimiento, ya tienen el video entero subido en mi canal oficial de YouTube. Pónganse cómodos, súbanle el volumen y disfruten de este momento que hicimos con tanto cariño para todos ustedes", concluyó el Chaqueño, celebrando un hito más en su extensa historia de amistad y trabajo compartido con Rojas.

Jorge Rojas y su relato sobre su parentezco con El Chaqueño Palavecino

Esta revelación no toma por sorpresa a quienes siguen de cerca los pasos de ambos artistas desde hace tiempo. Años atrás, durante un paso por los estudios de América TV, fue el propio cantante el encargado de clarificar la naturaleza exacta de su lazo consanguíneo. "Escúchame Jorge, ¿El Chaqueño Palavecino es tu tío?", le consultó Jey Mammón, a lo que el músico respondió con absoluta naturalidad: "Es primo-hermano de mi papá. Es mi tío segundo". En esa misma charla, además de confirmar la rama familiar que los une, el exintegrante de Los Nocheros recordó su rol clave en la discografía del folklorista de Salta, revelando que trabajó formalmente como su productor musical en cinco de sus producciones discográficas más emblemáticas.