Vuelve The Morning Show, la serie de periodistas en tiempos del Me Too

Los nuevos episodios del drama periodístico liderado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon llegarán a la plataforma AppleTV+ el 17 de septiembre.

14 de junio, 2021 | 20.40

Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon vuelven para la segunda temporada de The Morning Show.

La segunda temporada de The Morning Show, una de las series más aclamadas y exitosas de AppleTV+, ya tiene fecha de estreno. Los nuevos episodios del drama periodístico liderado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon llegará a la plataforma el 17 de septiembre y nada mejor de aperitivo que el primer tráiler de la segunda tanda de episodios, en la que se verá cómo el ideal equipo femenino de noticias se separa. El avance muestra la marcha de Alex (Aniston) del programa matinal del UBA tras las terribles revelaciones del final de la primera temporada. A pesar de que Bradley (Witherspoon) afronta esta nueva etapa a solas como puede, la audiencia no está respondiendo bien, lo que provoca que todo el equipo haga todo lo posible para que Alex vuelva, incluido el irascible Cory (Billy Crudup). Parece que su regreso no será nada fácil, pues el avance muestra que Alex parece haber pasado página, a nivel profesional. Por otro lado, el tráiler muestra a su sustituto, interpretado por Hasan Minhaj. Además, parece que llegará el momento en el que Alex decidirá, en una entrevista, contar toda la verdad. "Hay un precio que pagar por el éxito y la fama", expresa el tráiler. Una temporada que, debido a los problemas de producción provocados por la pandemia del COVID-19, llegará más tarde de lo previsto. El 17 de septiembre, el programa matinal más visto de Nueva York vuelve a emitirse. MÁS INFO Series Empezó el rodaje de la nueva serie sobre María Marta García Belsunce En The Morning Show Aniston interpreta a una presentadora de noticias de una cadena muy importante que se entera una noticia fatídica: su compañero en el noticiero, Mitch Kessler (interpretado por un brillante Steve Carell) está acusado de abusar sexualmente a una mujer. La crítica aplaudió el show, celebró las interpretaciones de Aniston, Steve Carell y Reese Whiterspoon y le garantizó a la historia un futuro prometedor. La segunda temporada volverá a contar con los personajes interpretados por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin y Marcia Gay Harden. Al reparto se unen Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian, Valeria Golino y Julianna Margulies. Al igual que la primera temporada, serán diez capítulos los que le den forma a la segunda temporada de la serie de periodistas del momento.