The X-Files tendrá una nueva temporada con "reparto diverso"

La serie que catapultó a la fama a Gillian Anderson y David Duchovny tendrá una nueva temporada con importantes cambios en su desarrollo.

The X-Files marcó un antes y un después en el género de ciencia ficción en televisión, además de catapultar a la fama a Gillian Anderson y David Duchovny con sus papeles de los agentes Fox Mulder y Dana Scully. Ahora la legendaria serie regresará de la mano de Ryan Coogler, director de la saga Black Panther de Marvel y acarreará consigo importantes cambios y actualizaciones.

Chris Carter, creador de la ficción original, concedió recientemente una entrevista a On The Coast with Gloria Macarenko en la que habló sobre el regreso de The X-Files, que en 2023 celebrará el 30 aniversario de su estreno. "Acabo de hablar con un joven, Ryan Coogler, que volverá a rodar The X-Files con un elenco diverso. Así que tiene mucho trabajo por delante, porque nosotros ya abarcamos mucho", dijo.

Parece que el proyecto se encuentra en su fase inicial de desarrollo y, por el momento, no se sabe en qué plataforma o cadena se podrá ver. La versión original se emitió entre 1993 y 2002, y después Fox rodó otras dos temporadas de 2016 a 2018. La historia giraba en torno a Fox Mulder y Dana Scully, dos investigadores del FBI que se encargan de casos sin resolver y que podrían tener una explicación paranormal. La ficción dio pie a dos películas The X-Files: Enfréntate al futuro (1998) y The X-Files: Creer es la clave (2008).

Coogler desarrollará el proyecto dentro de su acuerdo general de cinco años con Walt Disney Television, que posee 20th Television. Coogler es conocido por haber escrito y dirigido Black Panther y su secuela, Black Panther: Wakanda Forever. Además, su filmografía incluye otros títulos como Fruitvale Station y Creed. La leyenda de Rocky. Próximamente se pondrá tras las cámaras en Wrong Answer, protagonizada por Michael B. Jordan, y la serie Scenes for Minors.

Gillian Anderson contó que tuvo ataques de pánico por The X Files

Gillian Anderson dio vida a Dana Scully en The X Files, exitosa serie de ciencia ficción de los '90 que protagonizó junto a David Duchovny y que con el paso de los años se convirtió en un título de culto. Recientemente la actriz reflexionó sobre el arrollador éxito de la producción, asegurando que sufrió "algunos pequeños ataques" durante aquella época.

La intérprete participó en una mesa redonda organizada por THR junto a Cynthia Erivo, Anya Taylor-Joy, Elizabeth Olsen, Sarah Paulson y Mj Rodriguez y habló sobre su pasado en The X Files, la serie que la catapultó al reconocimiento popular. "Tuve algunos pequeños ataques de pánico por su culpa", confesó.

"Al final no podía hablar de ello, no podía verla, no podía ver fotos, no podía. Necesitaba sumergirme de inmediato en el teatro en otro país. Y luego, después de un tiempo, pude aceptarlo nuevamente, pero cuando empecé a aceptarlo, me había separado tanto que miraba la imagen como si fuera otra persona. Cuando te sumerges tanto por períodos tan largos de tiempo, hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias", añadió.

La actriz participó en la serie desde 1993 hasta 2002 y, tras un periodo alejada del papel, retomó el rol de Scully en 2015, cuando se estrenó la décima temporada. Después de The X Files la intérprete no paró de trabajar, participando en series como Sex Education, Hannibal, La caza o The Crown, producción en la que encarnó a Margaret Thatcher. En la gran pantalla participó en producciones como El último rey de Escocia, Nueva York para principiantes o Johnny English Returns.