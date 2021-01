Las aventuras del mandaloriano interpretado por Pedro Pascal causaron furor entre los fans de "Star Wars".

La segunda temporada de la serie "The Mandalorian", perteneciente a la saga de “Star Wars”, terminó con el largo liderazgo de "Game of Thrones" como la producción más requerida en la red BitTorrent. donde se descargan series y películas de manera ilegal.

Una de las muchas maneras que existen para calibrar la popularidad de un contenido concreto de una plataforma de streaming puede ser prestar atención a sus cifras de descargas en la red BitTorrent, donde se comparte material sin atender a los derechos de autor.

Dicho indicador confirma el éxito de "The Mandalorian", ya que la serie emitida por Disney+ fue la más descargada en 2020, según recoge el ranking de descargas que elabora cada año la página TorrentFreak.

Durante más de un lustro, "Game of Thrones" lideró esta lista, pero con el final de la serie de HBO también concluyó su reinado. Ahora y detrás de “The Mandalorian” se ubicó la segunda temporada de “The Boys”, que se emitió por Amazon Prime Video, mientras que “Westworld” (HBO) aparece en tercer lugar.

En el listado 2020 confeccionado por TorrentFreak también figuran las series "Vikings", "Star Trek: Picard", "Rick and Morty", "The Walking Dead", "The Outsider", "Arrow" y "The Flash".

El tuit de Mark Hamill tras el increíble final de la segunda temporada

El actor que dio vida a Luke Skywalker en la trilogía original de George Lucas, y que volvió para la última trilogía que cierra la historia troncal de "Star Wars", tuvo una breve pero increíble aparición en el último episodio de la segunda temporada de "The Mandalorian", dejando boquiabiertos a los fans. "El hecho de que hayamos conseguido mantener mi participación en secreto durante más de un año sin ninguna filtración es un milagro. Un verdadero triunfo para los que odian los spoilers", expresó Hamill en su Twitter, minutos después de la revelación.

Su regreso no fue la única sorpresa de la serie, aunque sí la que dejó atónitos a todos, que nadie imaginó tendría tanta conexión con la trilogía original de "Star Wars". Al parecer, Luke Skywalker será quien custodie al pequeño Grogu, entrenándolo en las artes jedi y alejándolo de las fuerzas sith. Con un perfecto manejo de los efectos especiales, el actor Max Lloyd-Jones (doble de Hamill, dadas las obvias razones de edad) fue Luke, aunque en pantalla se hubiese visto todo lo contrario. El resultado fue un momento nostálgico que todos los que se encariñaron con la serie disfrutaron al máximo.