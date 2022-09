The Mandalorian reveló el trailer oficial de su temporada 3, con un futuro llenó de dudas para Mando y Grogu

En el marco de la D23 se hizo el anuncio más esperado por los fanáticos, quienes advirtieron el viraje más oscuro que tomará la serie más popular del universo Star Wars.

En la D23 Expo que Disney celebró este fin de semana en Anaheim, California, el estudio anunció importantes novedades sobre el Universo Star Wars como el regreso de Tales of the Jedi, la fecha de estreno de la segunda temporada de The Bad Batch o las primeras imágenes de Ashoka y Skeleton Crew. Pero sin duda la pieza que más llamó la atención de los fans fue el primer tráiler de la temporada 3 de The Mandalorian que llegará en 2023 a Disney+ y trajo consigo más dudas que certezas.

Es oficial el regreso del cazarrecompensas de la armadura de beskar, Din Djarin (Pedro Pascal) y su pequeño compañero verde Grogu/Baby Yoda en el adelanto, de poco más de un minuto y medio, que muestra el nuevo encuentro de Mando con la Armera (Emily Swallow) "Te has quitado el caso, así que ya no eres un Mandaloriano", le dice al protagonista recordando el momento en el que, llevado por su amor a pequeño Grogu, se quitó el casco contraviniendo así una de las reglas esenciales de su estricto credo.

En su regreso a Mandalore, el planeta y hogar de los mandalorianos desolado por cientos de guerras y batallas, el camino de Din Djarin también se cruza con el de Bo-Katan (Katee Sackhoff), quien parece estar todavía guardando rencor después de que Mando consiguiera el Darksaber y, por tanto, sea él quien está llamado a liderar a su pueblo. El adelanto también confirma que Carl Weathers, Paul Sun-Huyng Lee, Amy Sedaris y Omid Abtahi regresarán para la tercera entrega de la serie que también contará con el legendario actor Christopher Lloyd, que se suma al universo de Star Wars en un papel que todavía no ha sido revelado.

Aunque la temporada 2 de The Mandalorian concluyó en diciembre de 2020, esa no fue la última vez que los fans de Star Wars pudieron ver a Mando y Grogu en sus pantallas. El querido dúo o el "clan de dos", como dice la armera, también apareció en los últimos capítulos El libro de Boba Fett cuando Din Djarin acudió en ayuda de Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen), y Grogu decidió abandonar su entrenamiento Jedi con Luke Skywalker (Mark Hamill) y regresar junto a su a su añorado Mando.

Terrible denuncia de plagio a The Mandalorian

En una entrevista con Datebook, el cineasta Joe Dante comparó a Baby Yoda con Gizmo (de su icónica película Gremlins), señalando cómo ambas franquicias deben su éxito a la presencia de sus adorables criaturas. "Creo que la clave de la longevidad (de Gremlins) es realmente el personaje de Gizmo, que es esencialmente como un bebé", aseguró Dante. "Esto me lleva, por supuesto, al tema de Baby Yoda, que fue completamente plagiado y robado. Descaradamente, diría yo", cargó duramente el director tanto de Gremlins (1984) como de su secuela, Gremlins 2: la nueva generación (1990).