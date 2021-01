La próxima reina Isabel II de "The Crown" se refirió al conflicto de Netflix y la Familia Real.

El éxito de la cuarta temporada de la serie "The Crown" marcó el fin de una etapa para la galardonada Olivia Colman, quien dejó de interpretar a Isabel II para cederle el mando a Imelda Staunton en el cierre de la ficción basada en hechos reales. La próxima reina se refirió al desafío que le tocará afrontar durante las últimas temporadas y no se privó de opinar sobre el escándalo de Netflix con la familia real.

Cuando fue anunciado que Staunton -a quien muchos reconocerán por haber interpretado a la malvada Dolores Umbridge en la saga "Harry Potter"- continuaría con el papel que fue de Olivia Colman (temporadas 3 y 4) y Claire Foy (temporada 1 y 2), la reconocida actriz no había hablado públicamente sobre su nuevo trabajo hasta pocos días atrás, como una de las invitadas al especial radial que celebró los 75 años del ciclo Woman's Hour de la BBC.

Allí, Staunton habló sobre la difícil tarea que se le viene a la hora de componer a la monarca, en el tramo más actual de su vida. "Creo que en mi caso el desafío extra, como si necesitara uno, es que estoy interpretando a la reina con la que todos estamos más familiarizados. Cuando la encarnó Claire Foy se trataba casi de un personaje de libro de historia, pero ahora yo hago uno con el que la gente puede decir: 'Ella no hace eso', 'Ella no es así'. Esa es mi pesadilla personal", detalló la actriz veterana de cine, teatro y televisión, nominada al Oscar por su trabajo en la película "Vera Drake".

Sin spoilear más detalles sobre la filmación de las nuevas temporadas de "The Crown", la actriz se metió de lleno en la polémica que se generó a partir del estreno de los nuevos capítulos. El conflicto se originó cuando el secretario de Cultura británico anunció que le pediría a Netflix que agregara un mensaje de advertencia al comienzo de cada capítulo que aclarara que se trataba de una obra de ficción. Una medida que la plataforma de streaming consideró innecesaria, ya que desde el comienzo de la serie, en 2016, su creador, Peter Morgan, afirmó que se trataba de una recreación de la monarquía británica a partir de su punto de vista e imaginación y que se tomaba muchas licencias narrativas.

"Creo que la decisión de agregar esa advertencia depende de los productores y directores. Está claro que The Crown no es un documental ni está tomado de los diarios de la Reina. Es una serie que requiere de la imaginación de los espectadores y hay que confiar en su inteligencia. Por supuesto que no se puede saber sobre qué estaban hablando Margarita e Isabel", opinó Imelda, que compartirá la serie con Jonathan Pryce como Felipe de Edimburgo y Elizabeth Debicki como Lady Di, entre otros.