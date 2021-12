The Batman: se confirmó que Colin Farrell protagonizará la serie de HBO Max sobre El Pingüino

La serie ampliará el universo creado por Matt Reeves, que será presentado en salas de cine durante marzo del 2022,.

The Batman, la nueva adaptación cinematográfica del héroe de DC que protagonizará Robert Pattinson, ampliará su universo no solo en la pantalla grande, sino también en el campo televisivo. El Pingüino, que en el filme estará interpretado por Colin Farrell, será el protagonista de una serie original de la plataforma HBO Max y, según se confirmó en las últimas horas, el mencionado actor repetirá su rol.

Según informó Variety, en la nueva serie de HBO Max el intérprete volverá a interpretar al siniestro villano y seguirá narrando la historia de Oswald Cobblepot mientras planea hacerse con el control del submundo criminal de Gotham donde va acumulando más y más poder. El proyecto, que aún está en fase de desarrollo, contará además de con la presencia del actor, con Reeves y Dylan Clark como productores y, la guionista de la serie, Lauren LeFranc. La serie del Pingüino se suma a Gotham P.D, ficción protagonizada por el comisario Gordon que está en producción también para HBO Max y también ampliará esta nueva etapa del murciélago enmascarado.

El Pingüino, archienemigo de Batman y uno de los villanos más famosos de DC, fue representado con anterioridad por Danny de Vito en 1991, en la segunda entrega cinematográfica del personaje dirigida por Tim Burton. También, el actor Tim Taylor fue quien tomó el manto del personaje en la serie Gotham.

Además de Robert Pattinson y Colin Farrell, The Batman está protagonizada por Zöe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (Enigma), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (el fiscal Gil Colson), Jeffrey Wright (James Gordon) y John Turturro (Carmine Falcone).

La palabra de Colin Farrell sobre El Pingüino

"Yo ya había engordado bastante para The North Water y no quería volver a ganar masa corporal de forma natural porque estaba teniendo algunos pequeños problemas de salud a causa de ello", señaló Farrell en torno a la apariencia robusta del villano, en declaraciones a Deadline. Y para no recurrir a una dieta que perjudicase aún más su salud, la producción recurrió a una alternativa más acorde. Para simular la anatomía del villano multimillonario diseñaron un traje inteligente que se amolda al cuerpo de la persona.

Por otro lado, habló del tiempo en pantalla de su personaje que, para desgracia de quienes especulaban con verlo en un rol central, es menos de lo esperado. "Aparezco en escena unas cinco o seis veces, así que estoy ansioso por ver la película dado que mi presencia no la va a arruinar. Tal vez me sienta un poco incómodo durante los malditos nueve minutos que tengo en pantalla. De todos modos no puedo esperar a ver cómo Matt le dio vida a este nuevo universo", manifestó.