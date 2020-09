Ambas series arrasararon con la gala de premios a lo mejor de las series.

"Watchmen", que acaparó once estatuillas, entre las que destaca a la de mejor serie limitada; "Succession", con siete, que incluye a la mejor serie dramática; y "Shitter´s Creek", con nueve premiaciones; fueron las tres grandes ganadoras de la 72° edición de los Premios Emmy, celebrada anoche en el Staples Center de Los Ángeles, en una ceremonia marcada por la ausencia de invitados por la pandemia de coronavirus.

Aunque la miniserie "Watchmen" se quedó con la mayor cantidad de galardones y "Succession" se impuso en uno de los rubros estrella, sin dudas fue "Shitter´s Creek" la gran estrella de la noche al imponerse, en un hecho inédito, en todas las categorías relacionadas con la comedia.

En tal sentido, además de consagrarse como la mejor comedia, también se llevaron premios los actores protagónicos Catherine O´Hara y Eugene Levy; y los de reparto Annie Murphy y Dan Levy.

En el apartado drama, el premio a la mejor actriz recayó sobre Zendaya, por su labor en "Euphoria"; en tanto que Jeremy Strong fue elegido mejor actor por "Succession".

Por su parte, Julia Garner, por "Ozark", y Billy Crudup, por "The Morning Show", celebraron en las categorías de reparto. En cuanto a las series limitadas, "Watchmen" también aportó a la mejor actriz, de la mano de Regina King; y al mejor actor de reparto, con Yahya Abdul-Mateen II.

Por su parte, Mark Ruffalo fue elegido el mejor actor de serie limitada por "I Know This Much is True" y Uzo Aduba, obtuvo lo propio en el apartado femenino por su labor en "Mrs. America".

Una sorpresa que enloqueció a los fans de "Friends"

La gala se caracterizó por el saludo de los actores premiados desde sus respectivos hogares, para lo cual en muchos casos se apeló a pasos de comedia, como ocurrió con las actrices de la recordada serie "Friends" Jennifer Aniston, Courtney Cox y Lisa Krudow; quienes aparecieron juntas en diálogo con Jimmy Kimmel y se convirtieron en tendencia en Twitter.