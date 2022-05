Only Murders in the Building lanza trailer y revela fecha de estreno

La comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez prepara su vuelta y estreno directo en la plataforma de streaming Disney+.

Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez vuelven a la carga en la segunda temporada de Only Murders in the Building.

Nuevos misterios aguardan al trío de investigadores amateur del Alcornia en el nuevo tráiler de la segunda temporada de Only Murders in the Building. Los dos primeros episodios del humorístico thriller aterrizarán en Disney+ y Star+ el próximo 28 de junio, mientras que los ocho restantes verán la luz semanalmente cada martes a partir de esa fecha.

Como revela este primer adelanto, los problemas no han hecho más que empezar para Charles (Steve Martin, Más barato por docena), Oliver (Martin Short, Marcianos al ataque) y Mabel (Selena Gomez, Los muertos no mueren). Al igual que en la anterior temporada, el equipo se implicará en un nuevo asesinato en el edificio donde viven, solo que en esta ocasión ellos serán los principales sospechosos. "¡No dejan de aparecer pruebas en nuestros pisos!", se queja Mabel ante sus vecinos y compañeros de podcast en el tráiler de la ficción, que vaticina que la segunda temporada recuperará sus característicos golpes humorísticos y tono desenfadado.

Además, este primer avance ha dejado ver los nuevos fichajes de la serie, que ahora cuenta en su elenco con Cara Delevingne, que encarnará al interés amoroso de Selena Gomez, y Amy Schumer. Junto con el estreno del tráiler, Disney+ publicó en sus redes sociales el nuevo póster de la segunda temporada de la ficción de misterio.

"Tras la impactante muerte del presidente de la junta de vecinos de Arconia, Bunny Folger, Charles, Oliver y Mabel se ven obligados a desenmascarar al asesino. Sin embargo, surgen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, siendo éste el tema central de un podcast de la competencia y, además, tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato", reza la sinopsis oficial de la producción. Only Murders in the Building es obra de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin y Hoffman son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, el creador de This Is Us, Dan Fogelman, y Jess Rosenthal.