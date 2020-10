El drama histórico que narra las vidas de los integrantes de la familia real continuará este 15 de noviembre.

"The Crown" es una de las series más mimadas de Netflix y una de las preferidas de la crítica especializada. A poco del estreno de su cuarta temporada, el 15 de noviembre, la plataforma lanzó un alucinante trailer final que presenta algunos de los sucesos y personajes históricos que se suman al drama de la familia real. Además, se adelantan secuencias que tendrán como protagonistas a Margaret Thatcher y Lady Di, las incorporaciones más esperadas por los seguidores del show.

La cuarta temporada de 'The Crown' se centrará en los años '80 durante los años como Primera Ministra de Thatcher, sirviendo también como introducción a la serie para los príncipes William y Harry, los dos hijos que tuvo Lady Di con el Príncipe Charles, de quien acabaría divorciándose en 1996, un año antes de su lamentable y trágica muerte. Si bien el romance de Charles con una joven Lady Diana Spencer (Emma Corrin) se plantea como un cuento de hadas necesario para unir al pueblo británico, Diana no pensará lo mismo.

La historia tendrá otro personaje político de gran importancia, Margaret Thatcher, quien se convierte en Primer Ministro de Gran Bretaña y deberá lidiar con varios conflictos, entre ellos la Guerra de Malvinas. Gillian Anderson ("The X Files") es la encargada de ponerse en la piel de la implacable "Dama de Hierro".

Escrita por Peter Morgan, también cuenta con las actuaciones de Tobias Menzies como el Príncipe Felipe, Helena Bonham Carter como la Princesa Margarita, Ben Daniels como Antony Armstrong-Jones, Marion Bailey como la Reina Isabel, Erin Doherty como la Princesa Ana, Charles Dance como Louis Mountbatten, Angus Imrie como el Príncipe Edward y Rebecca Humphries como Carol Thatcher. La cuarta temporada llegará el próximo 15 de noviembre a Netflix.

Para la quinta y sexta, que también será la última, temporada de "The Crown" habrá un cambio completo del elenco. Imelda Staunton -la malvada Dolores Umbridge en la saga "Harry Potter"- será la Reina Isabel II y Jonathan Pryce -el Papa Francisco en "The Two Popes"- encarnará al Príncipe Felipe. Además, Lesley Manville será la princesa Margarita y Elizabeth Debicki será Lady Di.