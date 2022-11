Netflix: los creadores de 1899 responden a las acusaciones de plagio

Baran Bo Odar y Jantje Friese lanzaron un comunicado para defenderse de la acusación de plagio que señala a la serie 1899 como una copia de elementos del cómic Black Silence (2016).

Días atrás, los creadores de la serie de Netflix 1899 quedaron envueltos en una polémica tras ser acusados de plagio por la artista brasileña Mary Cagnin, quien denunció que el show creado por Bo Odar y Jantje Friese copiaba elementos de su cómic Black Silence (2016). Furiosos, Baran Bo Odar y Jantje Friese lanzaron un comunicado para defender su historia.

Con la polémica viralizándose y tras la palabra de Mary Cagnin en las redes -la artista escribió que el tema estaba siendo tratado legalmente- Baran Bo Odar y Jantje Friese decidieron contestar manifestando que no existe plagio alguno y que ni siquiera conocían ese cómic. "Quería permanecer callado, pero ver a los guionistas recibir comentarios tan descorazonadores, en los que básicamente se meten con ellos, es ir demasiado lejos", comienza el comunicado publicado en Instagram por Baran Bo Odar, uno de los dos creadores de 1899.

"Son dos personas increíblemente talentosas y trabajaron mucho para crear su propia historia ORIGINAL", subraya. "Me pone extremadamente triste y furioso ver cómo muchos siguen a las masas sin saber de lo que están hablando. 1899 es un proyecto especial en el que trabajaron durante muchos años y que no tiene nada que ver con el cómic. Si vieran la serie y leyeran el cómic no tendríamos esta conversación. Siempre los defenderé porque sé que lo que crean es algo único", finaliza Bo Odar.

La otra creadora de 1899, Jantje Friese, también aseguró en Instagram no conocer el trabajo de la artista brasileña y negó el fraude. "Hace años que no publico nada porque, francamente, creo que las redes sociales se han vuelto tóxicas. Las últimas 24 horas lo volvieron a demostrar. Para ponerlo en contexto: Una artista brasileña afirmó que le habíamos robado su cómic. Para que quede claro: ¡No lo hemos robado! Hasta ayer no sabíamos de la existencia de este cómic. A lo largo de dos años, pusimos dolor, sudor y fatiga en la creación de 1899. Se trata de una idea original que no está basada en ningún material previo", sentenció Friese.

Qué dijo la artista que denunció a Netflix y los creadores de 1899

En su cuenta de Instagram, Mary Cagnin agradeció el apoyo recibido y escribió: "A los que están preocupados, yo estoy bien. El caso está siendo tratado legalmente. Cuídense". Además, compartió un link para poder leer el cómic con versiones en portugués y en inglés.