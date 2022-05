Netflix estrenará el especial de stand up que un comediante grabó en secreto antes de morir

La devastadora muerte del comediante Norm Macdonald, que falleció el año pasado a los 61 años, dejó un trabajo póstumo que finalmente verá la luz en la plataforma de streaming Netflix.

El comediante canadiense Norm Macdonald, que falleció en septiembre pasado a los 61 años, grabó un especial de stand up de manera casera y en secreto antes de morir, que llegará ahora a Netflix como el testimonio final de su ácida mirada de la vida y del oficio.

Según detallaron diversos medios especializados estadounidenses, el especial de una hora que Macdonald grabó en 2020 en el living de su casa, en medio de la pandemia y a punto de ingresar al hospital para un procedimiento del que no sabía si saldría vivo, podrá verse a fin de mes en el gigante del streaming. “Los resultados de sus estudios no eran buenos, entonces durante el corazón de la pandemia de Covid-19 y literalmente la noche antes de internarse para un procedimiento, quiso dejar grabado esto por si las cosas salían mal”, recordó a Hollywood Reporter la socia de Macdonald, Lori Jo Hoekstra: “Era su intención tener algo especial para compartir en caso de que algo pasara”, añadió.

El comediante, que batallaba contra una leucemia desde 2012, salió bien de la intervención y la grabación quedó guardada en un cajón como un testeo de lo que más adelante pretendía rodar, ya en el estilo tradicional de este tipo de producciones, frente a un público en vivo. Pero su condición empeoró gravemente y nunca tuvo oportunidad de hacerlo: “Empeoró en agosto y septiembre pasados, se acordó de que había grabado esto y me pidió que lo encontrara para poder verlo. Pudo verlo antes de morir”, detalló Hoekstra.

El comediante quedó satisfecho con el material y hasta propuso el título que llevará el especial, fiel a su estilo autocrítico: Norm Macdonald: Nothing Special (nada especial). “Grabó esto porque realmente amaba y estaba orgulloso de su material. Trabajó tan duro que le hubiera molestado haber hecho todo ese trabajo y no poder mostrárselo a todo el mundo. Hizo esto por el stand up. Espero que la gente lo aprecie”, concluyó Hoekstra. El stand up casero post mortem, una primera vez para el género, contará además con clips de grandes figuras de la comedia norteamericana que trataron a Macdonald hablando sobre él, como Adam Sandler, Conan O’Brien, Dave Chappelle, David Letterman, David Spade y Molly Shannon.

Sobre Norm Macdonald

Series, películas y stand up, Macdonald volcó su humor en todos los formatos, pero fue particularmente en Saturday Night Live donde dejó su huella más profunda. Se unió al elenco del programa de humor por excelencia de la televisión estadounidense en 1993, y al año siguiente comenzó su memorable etapa como presentador del segmento Weekend Update, en el que se sostuvo hasta comienzos de 1998, cuando fue reemplazado por Colin Quinn.

Reconocido por sus imitaciones de David Letterman, Larry King, Quentin Tarantino y otros tantos en aquellos cinco años del ciclo, tuvo que salir del programa por sus comentarios sin filtro sobre el juicio de OJ Simpson, que era muy amigo de un alto ejecutivo de la cadena NBC. "Bueno, finalmente es oficial: el asesinato es legal en el estado de California", bromeó luego de la polémica absolución del exdeportista acusado de doble homicidio, lo que desencadenaría su desvinculación definitiva de la señal. Macdonald trabajó además en películas como Billy Madison, The People vs. Larry Flint y Dr. Dolittle, donde le puso su voz al perro Lucky, entre otros trabajos cinematográficos.