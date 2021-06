Netflix cancela El legado de Júpiter: Cómo será el futuro de la serie

El legado de Júpiter, la serie de Netflix adaptada del cómic homónimo del guionista escocés Mark Millar centrada en un típico grupo de superhéroes que luchan contra el mal como punto de partida para introducir un debate sobre la ética de la responsabilidad de los que poseen poderes sobrenaturales, fue cancelada por la plataforma de streaming tras su primera temporada. Aún así, no se terminaron los planes a futuro para el universo del programa.

Según consignó el sitio especializado The Hollywood Reporter, si bien la entrega de ocho episodios era uno de los caballitos de batalla del mes pasado para la aplicación y se mantuvo como el contenido original más visto en la semana que siguió a su estreno el pasado 7 de mayo, las cifras totales de minutos de visualización no convencieron a los ejecutivos de la compañía para darle la luz verde a la prevista segunda parte.

En ese sentido, tras el anuncio oficial por parte de Millar y Netflix, la medidora de medios Nielsen, que elabora un registro sobre lo más visto por los estadounidenses vía streaming, difundió que la serie fue reproducida durante 696 millones de minutos en ese período, justo por encima de la cuarta y nueva temporada del drama distópico El cuento de la criada, con 690 millones de minutos.

Sin embargo, dentro del segmento de la plataforma, los números alcanzados por El legado de Júpiter quedaron muy por detrás de los 721 millones de minutos reunidos en sus primeros siete días por su anterior gran apuesta, Sombra y hueso, la tira de fantasía lanzada a fines de abril último. Millar, autor de otros reconocidos títulos como Kick-Ass, Wanted y Kingsman -todos con adaptaciones cinematográficas-, publicó desde 2013 junto a Frank Quitely el cómic original de esta historia de superhéroes que propone tanto un homenaje a lo más clásico del género como una mirada sobre los compromisos y obligaciones que se heredan a las nuevas generaciones.

A partir de ese lugar, la serie viaja del presente al pasado y viceversa siguiendo las polémicas y disputas surgidas entre los integrantes del equipo de héroes y heroínas conocido públicamente como La Unión, regido por un estricto código de conducta, y la mirada que sus hijos e hijas tienen sobre su función en el mundo y el uso de sus capacidades. Con un elenco integrado por Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, y Matt Lanter, la serie formaba parte del acuerdo multimillonario que Netflix firmó en 2017 con Millarworld, la compañía que Millar fundó en 2004 tras su trayectoria en editoriales como DC y MARVEL.

Por ese motivo, a pesar de haber dado de baja su primera colaboración, el gigante del streaming se encuentra trabajando en una adaptación en formato serie de Super Crooks, el cómic también de superhéroes escrito por Millar e ilustrado por Leinil Yu sobre un grupo de ladrones que planea un atraco en el casino de la mafia más grande de Las Vegas, y que tiene previsto estrenar durante este año.