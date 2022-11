Merlina: ¿Netflix hará la segunda temporada de la serie?

Con la reciente salida de su primera temporada, Merlina se convirtió en una de las series más comentadas de Netflix. Y aunque eso no le asegura una continuación, los showrunners revelaron sus ideas para una eventual segunda temporada.

Merlina, la serie basada en el icónico personaje de La Familia Addams, llegó a Netflix el 23 de noviembre y, desde entonces, se colocó en los primeros puestos de las producciones más vistas de la plataforma. Aunque esto no le asegura la luz verde para una continuación, los showrunners de la producción creada por Tim Burton deslizaron sus ideas para una eventual segunda temporada.

Si bien la joven encarnada por Jenna Ortega es la protagonista, en la segunda entrega los demás miembros del clan podrían tener aún más protagonismo. "Creemos que solamente hemos tocado la superficie con esos personajes y los actores son increíbles en esos papeles", dijo el coshowrunner Miles Millar a TV Line en una entrevista.

"Catherine Zeta-Jones es, creo, una Morticia icónica. La relación entre Merlina y Morticia también es esencial para la serie, y la idea de que Catherine Zeta-Jones está tratando de forjar su propio camino fuera de la familia es importante", declaró. Aunque Netflix no renovó Merlina para una nueva temporada por el momento, Millar aseguró que "sin duda queremos presentar a la familia, como lo hicimos esta temporada, en un par de episodios si hubiera una segunda entrega".

Además de los mencionados personajes, en la primera temporada también aparecen Homero Addams (Luis Guzmán) y Pericles Addams (Isaac Ordonez) y el tío Lucas (Fred Armisen), y se espera que también participen en la segunda entrega. Cabe destacar que Christina Ricci, que dio vida a Merlina en La familia Addams y La familia Addams: La tradición continúa, participa en la serie de Netflix en el rol de Marilyn Thornhill. "Creo que ella no quería interponerse en mi actuación y sentir que era autoritaria. No quería inspirarme en algo que ella hizo hace 30 años por mi propio beneficio. No quería ser demasiado como ella", confesó Ortega a MTV News sobre su relación con Ricci en el set.

Con información de Europa Press.

Cuál es la trama de Merlina

"La serie es un misterio detectivesco impregnado de elementos sobrenaturales sobre los años de Merlina como estudiante en la Academia Nunca Más. En ella se ven los intentos de Merlina por dominar su incipiente habilidad psíquica, detener una monstruosa ola de asesinatos que tiene aterrorizada a la ciudad y resolver el misterio paranormal en el que sus padres se vieron envueltos hace 25 años. Y todo eso mientras gestiona sus nuevas, y complicadísimas, relaciones en Nunca Más", reza la sinopsis oficial de la nueva ficción de Netflix que cuenta con Tim Burton (Ed Wood, Beetlejuice, Marcianos al ataque) como productor ejecutivo y director de cuatro episodios.