Inesperada confesión de Kit Harrington: "Sufrí problemas de salud mental después de Game of Thrones"

El actor que interpretó a Jon Snow se sinceró sobre cómo la repercusión de la serie y el fenómeno cultural que provocó la serie fueron los principales detonantes.

Kit Harrington confesó los problemas de salud que le dejó Game of Thrones.

Dos años después del final de Game of Thrones, Kit Harington reflexionó sobre los pros y contras de su etapa en la aclamada serie de HBO, hablando sobre cómo la presión y la fama le afectaron a su salud mental. El actor británico, quien ingresó en una clínica de rehabilitación poco después del desenlace de la ficción, reveló que gran parte de sus problemas psicológicos fueron a causa de la producción basada en la saga literaria de George R.R. Martin.

En una entrevista para The Jess Cagle Show, el actor que interpretó a Jon Snow se sinceró sobre cómo la repercusión de la serie y el fenómeno cultural que provocó la serie fueron los principales detonantes. "Tuve ciertos problemas de salud mental después de Game of Thrones y durante el final de la serie, para ser honestos. Creo que, principalmente, tuvo que ver con la naturaleza de la ficción y con lo que he estado haciendo durante tantos años", explicó.

Harington, nominado a dos Premios Emmy, también quiso hablar de por qué decidió tomarse un largo descanso tras el final de Game of Thrones. "No quise trabajar durante un año. Buscaba concentrarme en encontrarme a mí mismo", compartió, revelando que se sentía "muy feliz de haberlo hecho".

Ese descanso -en el que solo participó de un episodio de Criminal: Reino Unido- le permitió que su perspectiva sobre Game of Thrones evolucionase positivamente y se quedase, sobre todo, con lo bueno. "Parte del viaje que finalizó fue el estar orgulloso de la serie y no renegar de ella", resaltó. "[Parte fundamental fue] no huir de lo que fui y lo que interpreté, sino sentirme orgulloso de ello", agregó, con alegría por la serie épica que cautivó a millones de televidentes.

Harington señaló que la serie, ganadora de varios Emmys, "tuvo un impacto cultural real" en el público, que ahora puede apreciar. Además, destacó que fue gracias a la ficción el que conociese a su esposa, la actriz Rose Leslie, con la que se casó en 2018. "Mi hijo es un resultado director de Game of Thrones. Todavía tengo grandes amigos con los que coincidí en la ficción. Solo ha hecho maravillas de mí", señaló.

Lo cierto es que Harington tiene un proyecto cinematográfico muy ambicioso, pues tiene pendiente de estreno Eternals, en la que interpreta a Dane Whitman. La nueva megaproducción de Marvel, que dirige Chloé Zhao y que llegará a los cines el 5 de noviembre.