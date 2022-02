Enigmático teaser adelanta la temporada final de Better Call Saul

La precuela de la aclamada Breaking Bad llegará a su fin con la sexta temporada, última oportunidad para ver en acción al abogado Saul Goodman.

El enigmático teaser que marcaría el regreso de Better Call Saul.

El enigmático teaser que marcaría el regreso de Better Call Saul.

Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad, se despedirá con su sexta y última temporada. AMC lanzó un teaser de los nuevos episodios que, si bien no revela directamente la fecha de estreno, sí dio algunas pistas.

En el clip, que dura apenas 15 segundos, se pueden ver las botas de Leonel y Marco Salamanca, conocidos como Los Primos. Los gemelos caminan hasta llegar a una escena de un crimen donde las autoridades están trabajando. Todo apunta a que el crimen tuvo lugar en la casa de Lalo Salamanca. El vídeo fue compartido en Twitter junto a un texto que rezaba "marca tu calendario", pero la fecha no aparece en el tráiler.

Los fans de Better Call Saul no tardaron en darse cuenta de que en el clip aparecen dos pequeños carteles con las letras D y R. La D es la cuarta letra del abecedario, mientras que la R ocupa el lugar 18, lo que llevó a pensar que la fecha de lanzamiento podría fijarse para el próximo 18 de abril. "Esto tendría sentido, ya que el 18 de abril es lunes y Better Call Saul generalmente se emite los lunes por la noche", comentó la publicación TVLine.

Los seguidores llevan casi dos años sin nuevos episodios de Better Call Saul, que cerró su quinta temporada en abril de 2020. Además de por la pandemia de coronavirus, la producción se retrasó en julio de 2021, cuando Bob Odenkirk tuvo un infarto en el set. El intérprete se recuperó y volvió al trabajo seis semanas después. Además de Odenkirk, el reparto también incluye a Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito, Patrick Fabian, Michael Mando y Tony Dalton, entre otros. La sexta temporada de Better Call Saul constará de 13 episodios.

Un episodio que asustó a todo el set de Better Call Saul

Tras el ataque al corazón de Bob Odenkirk en el set de la serie, sus representantes le dijeron al sitio Vulture: "Podemos confirmar que Bob está en una condición estable después de experimentar un incidente relacionado con el corazón". "A él y a su familia les gustaría expresar su gratitud por los increíbles médicos y enfermeros que lo cuidaron, así como al elenco, el equipo y los productores (de Better Call Saul) que estuvieron a su lado", agregaron quienes trabajan con el intérprete, de 58 años.

Odenkirk se desvaneció e inmediatamente fue socorrido por sus colegas y el equipo técnico, de manera que pronto fue trasladado a un hospital de la zona. Paulatinamente fue encontrando su lugar también delante de las cámaras, y fue con su rol de Saul Goodman, el abogado defensor de poderosos criminales en la imprescindible Breaking Bad que interpretó entre 2009 y 2013, que alcanzó el reconocimiento de toda la industria. Tras el final de la serie, la cadena AMC por la que se emitía y su creador, Vince Gilligan, pusieron en marcha la precuela Better Call Saul (en Argentina se encuentra en Netflix), que cuenta los orígenes del personaje de Odenkirk: durante las hasta ahora cinco temporadas el público ha asistido a la lenta transformación del aspirante a abogado con inclinaciones criminales Jimmy McGill en el excéntrico Saul Goodman.