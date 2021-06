Empezó el rodaje de la nueva serie sobre García Belsunce con Laura Novoa y Jorge Marrale

María Marta: El crimen del country está producida por HBO Max y cuenta con Laura Novoa y Jorge Marrale en los roles protagonistas, María Marta García Belsunce y Carlos Carrascosa.

María Marta: El crimen del country, una miniserie basada en la historia del crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en el 2002 en Argentina, comenzó a rodarse esta semana en la Ciudad de Buenos Aires y se estrenará en HBO Max, la nueva plataforma de streaming que el martes 29 desembarcará en Latinoamérica.

Jorge Marrale, Laura Novoa, Mike Amigorena, Carlos Belloso, Muriel Santa Ana, Guillermo Arengo, Nicolás Francella, Valeria Lois, Ana Celentano, Esteban Bigliardi y María Leal, son los actores que conforman el elenco de la miniserie. La entrega, producida por WarnerMedia Latin America para HBO y realizada en conjunto con Pol-ka, contará con ocho episodios de 45 minutos cada uno.

"Ansioso de entrar en acción y con la convicción de estar formando parte de una magnífica ficción que ilumina mucho de lo que conocimos de este caso. Siento que vamos a relatar minuciosamente el drama de un asesinato que tuvo un gran impacto en la sociedad argentina", expresó Marrale, quien interpretará a Carlos Carrascosa, a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, Novoa, quien se pondrá en la piel de María Marta, señaló: "Este es un proyecto muy especial para mí, ya que implica un gran desafío. Pensar en el elenco que se armó es un sueño, son compañeros con los cuales es un placer trabajar, al igual que con la directora Daniela Goggi".

"Interpretar a María Marta implica una enorme responsabilidad, y estoy muy entusiasmada por poder contar quién fue y que se conozca su historia más allá de todo lo que se dijo sobre su muerte en estas décadas. Estoy muy feliz de hacerlo", abundó la actriz.

Caso García Belsunce: qué pasó y dónde está Carlos Carrascosa

Carrascosa fue la persona que descubrió el cuerpo sin vida de María Marta en la casa que compartían en el country El Carmel y desde ese momento quedó en el centro de las acusaciones de la Justicia y la opinión pública. El por entonces agente de bolsa y la familia de García Belsunce tuvieron una accionar extraño y sospechoso que motivó que fueran investigados como encubridores y como artífices del hecho. Además, la presencia en los medios también le dio un tinte oscuro y poco claro sobre su involucramiento o no en el asesinato.

“Nadie puede imaginar el shock que significa vivir la escena que yo viví, volver a tu casa y encontrar a tu esposa muerta. En ese estado cometí el primer error, que fue llamar a mi cuñado antes que al médico. Después se terminó convirtiendo en el caso de los mil errores”, aseguró en 2019 cuando apareció entre el público de la presentación de un libro sobre el caso. En esa oportunidad, afirmó que el "objetivo" de su vida era "saber quién mato a María Marta".

Recientemente, Carrascosa le concedió una entrevista a la agencia Télam, donde habló del juicio que se debe realizar contra su ex vecino Nicolás Pachelo, dilatado por la pandemia del coronavirus. "Desde ya que sí, sigo esperanzado. Poder cumplir lo que proyectaste en la vida es lo que casualmente te da un motivo para vivir. Y si no tuviera esa esperanza, no digo que se termina mi vida, pero tener un objetivo es la esencia del vivir. Y en eso estoy, queriendo encontrar al asesino de mi esposa", señaló.

¿Dónde está Carrascosa?

Según una reciente publicación de la revista Noticias, Carrascosa, de 75 años, reside en el centro de Luján y pasa parte de la pandemia jugando al bridge. El juego de naipes era uno de sus entretenimientos en El Carmel y aún hoy lo hace de manera online.

Según su propio testimonio, no trabaja y es jubilado, además de que recibirá regalías por el libro. Asegura que su economía es "normal" y que mucha de su fortuna "se fue con toda la causa". "Vendí mi casa a un amigo y ese es mi capital. Para vivir 15 años normal tengo".

Además se esperanza con hacer un magazine en radio, justo el medio de comunicación al que llegó de la mano de Horacio García Belsunce y que culminó en su romance con María Marta.