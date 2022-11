El final de Stranger Things hizo llorar a Netflix: la fuerte revelación de los creadores de la serie

Con los fans expectantes por saber como terminará la historia de Eleven y sus amigos, los creadores de Stranger Things adelantaron información sobre los capítulos que se vienen.

Mientras los fans esperan a que comience el rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things, que arrancará presumiblemente en 2023, los hermanos Duffer ya presentaron una primera versión del guión de los capítulos finales de la serie a los ejecutivos de Netflix. Y según comentaron los creadores de la ficción, los productores de la plataforma se emocionaron al escuchar el final de una de las series más exitosas de su historia.

"Entregamos el primer guión hace un par de semanas y ya estamos con el segundo. Vamos a toda máquina", comentó Ross Duffer en un evento celebrado en Los Ángeles el pasado sábado por la noche, según informó The Hollywood Reporter. Su hermano Matt reveló que poca gente sabe actualmente cómo va a terminar la serie, pero que mantuvieron una reunión de dos horas con los directivos de Netflix presentando la última temporada a través de la lectura del primer guión. En aquella intensa reunión, los ejecutivos no pudieron contener la emoción ante el final de la serie.

"Conseguimos que nuestros ejecutivos lloraran, lo que me pareció una buena señal. Las únicas veces que les he visto llorar han sido en las reuniones sobre el presupuesto", bromeó el guionista. Por su parte, el productor Shawn Levy quiso destacar la importancia del buen trato que se hace de los personajes más queridos de la ficción en la última temporada. "Me paraliza el miedo a destripar algún detalle de la trama, pero tengo que decir que aunque la serie se haya hecho tan famosa y haya tanto sobre los 80 y el género sobrenatural, la clave (de la serie) está en sus icónicos personajes", señaló. Levy remarcó que "la quinta temporada cuida conscientemente esas historias de los personajes, porque siempre han sido el alma de Stranger Things".

En el evento, los creadores y el productor ejecutivo de la serie estuvieron acompañados de los actores Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Joseph Quinn (Eddie Munson), Jamie Campbell Bower (Vecna), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Eduardo Franco (Argyle) y la protagonista Millie Bobby Brown (Once), que estuvo presente mediante videoconferencia. El rodaje de la última temporada de Stranger Things comenzará oficialmente en el año 2023. Dependiendo de si la filmación empieza a principios o a finales del año que viene, lo más probable es que el estreno de la quinta temporada tenga lugar a lo largo de 2024.