El creador de Succession resolvió uno de los grandes misterios que dejó la serie

Jesse Armstrong habló de uno de los grandes misterios que dejó la serie que terminó el pasado 29 de mayo con su cuarta temporada.

Jesse Armstrong, el creador de Succession, arrojó luz sobre una de las grandes incógnitas de la serie. La cuarta temporada concluyó el 29 de mayo con la resolución de quién se convertía en el nuevo CEO de Waystar Royco. Un conflicto que podría haber acabado antes.

En el cuarto episodio de la temporada, familiares y amigos del fallecido Logan Roy se reúnen en su casa para llorar juntos su pérdida. Durante el evento, Frank encuentra un comprometido papel en una caja fuerte: se trata de una suerte de testamento en el que, presuntamente, Logan nombra a su hijo Kendall como legitimo sucesor para hacerse con el control de la compañía. Sin embargo, el nombre está marcado con una línea, y no queda claro si el patriarca lo subrayó para ratificar su decisión, o si lo tachó tras arrepentirse por las numerosas traiciones de Kendall.

Armstrong al fin dio la respuesta en un acto del Financial Times, donde puso fin al misterio. "Esto es algo que no me habría gustado nada hacer mientras la serie estaba en emisión", comenzó su explicación. "Si fueras a tacharlo, no comenzarías por debajo, ¿verdad?", sugirió el creativo. Y es que la línea que acompaña al nombre de Kendall no comienza por encima de las letras, sino debajo de ellas.

"¡Subrayado!", mencionó entonces alguien con micrófono. Una afirmación ante la que Armstrong asintió, desatando el clamor del público asistente. El creador de la serie desveló así que el plan de Logan Roy antes de su muerte era que Kendall se convirtiera en el CEO de Waysar.

Esto, sin embargo, no llegó a suceder. Ante las dudas sobre el documento, se prefirió dejar de lado. Y cuando Kendall parecía tener en la junta una mayoría que le apoyase, su hermana Shiv cambió de opinión y apoyó la venta de la empresa a GoJo. Con este movimiento, Tom Wambsgans era nombrado CEO, supeditado a las órdenes del sueco Lukas Matsson. Kendall perdía su único objetivo vital en un final muy aclamado por los fans de Succession.

Las escenas finales de Succession mostraban a Tom y Shiv yéndose juntos de Waystar- Royco, con Shiv poniendo su mano sobre la de Tom. En una entrevista con Variety, le preguntaron a Macfadyen cómo imaginaba el futuro de ambos personajes tras el final. "No lo he pensado, es la respuesta honesta. La historia está detenida en mi cabeza", admitió

Por su parte, Armstrong sí dio algunos detalles más en una featurette de la serie. "Shiv todavía está en el juego, diría yo, en un lugar bastante aterrador, frío y emocionalmente estéril", apuntó. "Todavía hay mucho de ese juego por jugar, pero ahí es donde lo dejamos. Y parece como si fuera a ser difícil progresar para ellos, emocionalmente, dadas las cosas que dijeron el uno del otro", añadió, dejando caer que a ambos les espera una relación turbulenta y un largo camino para recuperar la confianza en el otro.