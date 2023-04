El calvario de Diego Boneta luego de encarnar a Luis Miguel

El actor Diego Boneta reveló el duro proceso de desapego de Luis Miguel tras la finalización de la serie de Netflix.

El actor Diego Boneta saltó a la fama mundial con la serie de Netflix enfocada en la vida de Luis Miguel. Aunque la producción significó una enorme popularidad para Boneta, la mimetización del intérprete con "El Sol" de México terminó afectándolo al punto de necesitar asistencia terapéutica por una crisis emocional.

En diálogo con el podcast del influencer Roberto Martínez, el actor y cantante mexicano reveló cuál fue el momento de estallido emocional que lo obligó a buscar ayuda para soltar al personaje que encarnó durante tres temporadas. "Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente, me veía como Luis Miguel porque me hice lo de los dientes y todo, fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego... terapia para volver a mí", aseguró Boneta.

"Yo no soy un actor de método. Actor de método lo que quiere decir es que cuando te toca hacer un personaje estás tú metido en ese personaje por la duración del rodaje… Eso fue un poco lo que me pasó a mí después de la primera temporada, pero yo no lo hice conscientemente, yo no dije: ‘Voy a ser Luis Miguel y todos díganme 'Micky' por estos seis meses", sumó el actor que sorprendió a todos por su increíble parecido físico con Luis Miguel.

Por último, Boneta sostuvo que pudo emprender un camino de sanación luego de conseguir a un profesional que lo trate. "Sí fue como todo un proceso de meses después de como: ‘A ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’. Terapia como para volver a mí", detalló.

Luis Miguel anunció su vuelta a Argentina

Luis Miguel confirmó su regreso a la Argentina, al anunciar en redes sociales la gira que abrirá en agosto con tres fechas en Buenos Aires. En el listado de las 43 shows que dará entre agosto y diciembre aparecen también países como Estados Unidos, México y Chile y fija el punto de partida en la Argentina. El tour, anunciado sobre el cierre de su cumpleaños, tendrá su largada el 3, 4 y 6 de agosto en Buenos Aires en un estadio que aún no fue confirmado.