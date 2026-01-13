Dónde ver online "Heated Rivalry", la serie LGBTIQ+ de gran éxito

Connor Storrie y Hudson Williams protagonizan "Heated Rivalry".

Heated Rivalry se convirtió en una de las sorpresas televisivas más comentadas de 2025 y 2026. Adaptada de la exitosa saga Game Changers de la autora canadiense Rachel Reid, la serie mezcla drama deportivo, romance y representación de la comunidad LGBTIQ+. La trama gira en torno a Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey profesional cuya rivalidad en la pista es tan intensa como su relación secreta fuera de ella. Lo que comienza como un vínculo casual evoluciona a lo largo de los años, explorando emociones profundas, la lucha interna con la identidad y los desafíos de amar en un entorno competitivo.

¿Dónde ver "Heated Rivalry" en línea?

La producción canadiense se estrenó el 28 de noviembre de 2025 como una serie de seis episodios. Tras su primer pase en el festival de cine Image+Nation LGBTQ+ en Montreal, Canadá, debutó en la plataforma canadiense Crave y, por su potente recepción, fue rápidamente adquirida para un lanzamiento internacional en HBO Max.

Además, la serie llegó a otros mercados: en Nueva Zelanda se transmite por Neon, y en España por Movistar Plus+. En el Reino Unido e Irlanda, su lanzamiento por Sky se concretó en enero de 2026.

El fenómeno no solo ha sido un éxito de audiencia, sino que Heated Rivalry ya fue renovada para una segunda temporada gracias a su impacto global y el fervor de la comunidad de fans.

"Heated Rivalry", disponible en HBO Max.

"Heated Rivalry": representación de personas LGBTIQ+

Más allá de su historia de amor y el drama deportivo, la serie ha sido aclamada por su representación LGBTIQ+. La serie trata en la narrativa temas de sexualidad, homofobia en el deporte y la presión de estar en el ojo público de manera tan fluida y sincera. Al colocar a dos hombres queer en el centro de un relato sobre ambiciones profesionales, vulnerabilidad y la búsqueda de autenticidad, Heated Rivalry ofrece una forma de visibilidad que muchos espectadores aún reclamaban.

Actores y fanáticos han destacado cómo la historia permite ver de forma honesta las dinámicas de una relación homosexual en un entorno tradicionalmente heteronormado, algo que ha generado tanto debates como celebraciones en redes y medios internacionales.

En un momento donde la representación importa tanto como el contenido, Heated Rivalry no solo entretiene: abre puertas, desafía estereotipos y hace sentir vistos a quienes rara vez se encuentran protagonizando historias de amor tan potentes en la pantalla.