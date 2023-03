Cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos de Succession

La serie que sigue la historia de la familia Roy llega a su fin con la cuarta temporada y ya se revelaron las fechas de estreno de todos los episodios para ponerse al día con la maratón de episodios.

La cuarta y última temporada dela serie Succession, que sigue los pasos de la multimillonaria y variopinta familia Roy y su guerra por el poder luego de la decisión de Logan (Brian Cox) de vender el conglomerado de medios Waystar Royco al empresario tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgard), arrancó en HBO Max y ya se revelaron los nombres y fechas de estreno de los nuevos episodios.

Las fechas de estreno de los capítulos de Succession

Succession 1x02, The Munsters, se estrena el 2 de abril.

Succession 1x03, Rehearsal, se estrena el 9 de abril

Succession 1x04, Connor's Wedding, se estrena el 16 de abril.

Succession 1x05, The Big Bank Withdrawal, se estrena el 23 de abril.

Succession 1x06, Exodus, se estrena el 30 de abril.

Succession 1x07, America Offline, se estrena el 7 de mayo.

Succession 1x08, Dog-Eat-Dog, se estrena el 14 de mayo.

Succession 1x09, Dinner for Two, se estrena el 21 de mayo.

Succession 1x10, Sesion Finale, se estrena el 28 de mayo.

Los capítulos podrán verse en Argentina a partir de las 22 horas del domingo. "La venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson está cada vez más cerca. La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato. Se produce una lucha por el poder cuando la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve severamente reducido", reza la sinopsis oficial de la cuarta temporada.

Además de a Brian Cox (Logan Roy), Jeremy Strong (Kendall), Sarah Snook (Siobhan), Kieran Culkin(Roman) y Alan Ruck (Connor), el reparto principal de Succession incluye a Nicholas Braun (Greg), Harriet Walter (Lady Caroline Collingwood), James Cromwell (Ewan Roy), Natalie Gold (Rava Roy), Caitlin Fitzgerald (Tabitha), Ashley Zukerman (Nate Sofrelli). Larry Pine (Sandy Fumess), Mark- Linn Baker (Maxim Pierce), Pip Torrens (Peter Munion) y a las incorporaciones de Annabeth Gish, Adam Godley, Eli Harboe, Jóhannes Haukur Jóhannesson y el mencionado Alexander Skarsgard.

El final de Succession según su creador

"Me reuní con algunos de mis compañeros guionistas antes de que comenzáramos a escribir la temporada 4, alrededor de noviembre o diciembre de 2021, y dije 'creo que esto debería ser todo'. Y planteamos varios escenarios: podríamos hacer un par de temporadas cortas, o dos temporadas más. O podríamos continuar durante mucho tiempo y convertir la serie en algo bastante diferente, y que fuera una serie más divertida y libre que tuviera semanas buenas y malas. O podríamos hacer algo un poco más completo y salir más fuertes. Y definitivamente esa siempre fue mi preferencia. Fui a la sala de guionistas de la temporada 4 y dije 'creo que esto es lo que estamos haciendo, pero también podemos mantenerlo abierto'", declaró Jesse Armstrong, el creador de la ficción, en una reciente entrevista con The New Yorker.