La serie turca de Netflix que conquista a los amantes del drama

Netflix incorporó a su catálogo La luz de mi vida, la serie dramática turca protagonizada por Seray Kaya, Berk Oktay y Tuğçe Açıkgöz, que sigue a una mujer cuyo presente cambia por completo después de la muerte de su esposo y del descubrimiento de un secreto que permaneció oculto durante años.

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Realizada originalmente en 2022 bajo el título Bir Küçük Gün Işığı, la producción combina drama familiar, romance y secretos en torno a Elif, una mujer que debe afrontar una nueva realidad después de conocer una faceta desconocida de su marido fallecido.

Con 117 episodios, La luz de mi vida ingresó al Top 10 de Netflix en 10 países, mientras que en IMDb acumula una calificación de 6 puntos sobre 10.

¿De qué se trata La luz de mi vida?

La luz de mi vida presenta a Elif, una empresaria dedicada a la organización de bodas y eventos que está casada con Hakan, interpretado por Yiğit Yapıcı.

La muerte de su esposo en un accidente de tránsito altera por completo su presente. Durante el duelo, la mujer descubre que él tenía una hija cuya existencia desconocía y que, tras quedar huérfana, necesita un adulto que se haga cargo de ella.

El encuentro entre ambas da lugar al eje central de la ficción: una relación que comienza en circunstancias adversas y se desarrolla mientras Elif intenta comprender el pasado de su marido y asumir el papel que ocupa en la vida de la menor.

Con Seray Kaya como protagonista, junto a Berk Oktay y Tuğçe Açıkgöz, la serie fue estrenada originalmente en Turquía por ATV y combina drama familiar con una historia centrada en los vínculos que surgen después de una revelación inesperada.

Ficha técnica de La luz de mi vida