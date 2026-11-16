La serie de Marvel que nadie vio venir: de sólo 8 episodios, arrasa en Disney+ Argentina

Disney+ incorporó a su catálogo argentino VisionQuest, una nueva serie de Marvel Studios que sigue la historia de Visión después de los acontecimientos de "Bruja Escarlata y Visión" y explora su búsqueda de identidad.

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La producción combina ciencia ficción, drama y suspenso psicológico, con una trama centrada en el androide que intenta descubrir cuál es su propósito después de haber sido reiniciado y escapar de quienes buscan utilizarlo como un arma.

Creada por Terry Matalas, VisionQuest tiene a Paul Bettany nuevamente en el papel protagónico, acompañado por James Spader, quien regresa como Ultrón.

¿De qué se trata VisionQuest, la serie de Marvel que lidera en el ranking de los más visto de Disney+ Argentina?

La historia comienza cuando Visión intenta reconstruir su vida lejos de las amenazas que lo persiguen. Para comprender su verdadera naturaleza, consulta a distintas personalidades de inteligencia artificial incorporadas a su programación, entre ellas Jarvis, Viernes, Edith y Ultrón.

Sin embargo, su tranquilidad termina cuando aparece una recompensa por su captura. Obligado a escapar, emprende un viaje junto a Shepard, un joven misterioso que podría estar relacionado con la reencarnación de su hijo. Durante el recorrido, deberá enfrentar su pasado, resistir la influencia de Ultrón y descubrir quién es realmente.

El elenco está encabezado por Paul Bettany, quien vuelve a interpretar a Visión, y James Spader, que retoma el personaje de Ultrón. También participan Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, Emily Hampshire y James D'Arcy.

La serie forma parte de una historia que comenzó con "Bruja Escarlata y Visión" y continuó con "Agatha, ¿quién si no?". De esta manera, la producción completa el recorrido televisivo centrado en el universo de Wanda Maximoff dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ficha técnica de VisionQuest