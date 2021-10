La novela "Las extranjeras", de Sergio Olguín, llegará al cine, adaptada por el propio autor

Verónica Rosenthal, la periodista creada por Sergio Olguín que protagoniza ya cuatro novelas, llegará al cine a través de una producción que involucra a Warner Bros Pictures, Particular Crowd y HBO Max y el mismo autor será el encargado de escribir el guión a partir de la segunda entrega de la saga: "Las extranjeras", editada en 2014.

Todavía no está definido quién dirigirá y protagonizará la historia en la que Rosenthal viaja al norte argentino y se termina internando en un peligroso entramado de poder para seguir la pista de un doble femicidio e intentar hacer justicia para estas mujeres con las que había llegado a tener un breve pero profundo vínculo.

El proyecto se encuentra actualmente en una primera etapa de desarrollo en la que se trabajará en el guion de la versión cinematográfica y en la búsqueda del casting -o se descarta que sea una actriz extranjera-, locaciones y diseño de producción y la responsable del desarrollo en Argentina es Vanessa Ragone (directora de Haddock Films).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Fue Vanessa la que impulsó el proyecto, ya que estaba interesada desde hace muchos años en llevar al cine las historias de Verónica Rosenthal. Varias productoras locales habían mostrado interés pero por distintos motivos (sobre todo económicos) no se pudo concretar. Hasta que Warner entró en la conversación y adquirió los derechos", contó Olguín a Télam.

"Las extranjeras" da continuidad a la vida de Rosenthal después de "La fragilidad de los cuerpos", la novela publicada en 2012 que fue transformada en serie televisiva por El Trece, TNT y Cablevisión Flow y protagonizada por Eva De Dominici y Germán Palacios en 2017.

Fue editada en Argentina, España y México y en 2021 fue traducida al inglés en Reino Unido y Estados Unidos, con gran repercusión en medios de esos países. Una de esas traducciones, la que publicó Bitter Lemon, fue la que llegó a manos de los responsables de Warner, quienes decidieron tomar la historia para llevarla al cine.

Si bien todavía no hay plazos, el plan inicial es que la película se estrene en 2023.

"Me hace muy feliz que Warner, Particular Crowd y Haddock Films se hayan unido para dar inicio a la etapa de desarrollo de la versión cinematográfica de 'Las Extranjeras'. La posibilidad de ver mi novela convertida en película me entusiasma muchísimo. Verónica Rosenthal está en las mejores manos", resaltó Olguín.

Cuando se publicó, el autor le dijo a Télam que se trataba de "un policial con el ritmo de una montaña rusa que no deja rengo ni por un segundo al lector, también es una historia donde el amor ocupa un espacio clave, la justicia es un valor fundamental, el periodismo es una escuela y la venganza, una necesidad".

La primera vez que el escritor y periodista escribió sobre una periodista llamada Verónica Rosenthal fue en el cuento "Los trenes de la muerte", publicado en 2003: ese fue el punto de partida de un camino en el que siguieron una serie de novelas con destino de saga hasta ahora compuesta por "La fragilidad de los cuerpos", "Las extranjeras", "No hay amores felices" y "La mejor enemiga".

Esta protagonista cuenta con aliados que la acompañan en sus recorridos por la búsqueda de justicia a través de la investigación y allí están sus hermanas, su padre, Federico -el abogado que trabaja en el estudio de su padre-, sus amigas y periodistas como Rodolfo Corso, Patricia Beltrán y la monja María Magdalena.

"Siempre digo que el fenómeno de Verónica Rosenthal es como el de Harry Potter pero un millón de veces menos. El día que salió el libro lectoras que no conozco, o con las que no tengo ningún tipo de trato, fueron a un bar y se pusieron a llamar a las librerías para ver si lo tenían. Hay mucha gente comprándolo en los primeros días", relataba el escritor este año cuando se publicó "La mejor enemiga", hasta el momento, la última de la saga.

Olguín es también autor de las novelas "Oscura monótona sangre", "Lanús", "1982" y "Filo" y los libros de cuentos como "Las griegas" y "Los hombres son todos iguales". En literatura infantil y juvenil, escribió "Cómo cocinar un plato volador" y "Boris y las mascotas mutantes". Recientemente publicó con Gabriela Franco la selección de cuentos "Perón vuelve".

"Las extranjeras" no será el primer guion que escriba para cine, ya que antes fue coguionista, junto a Rodolfo Palacios, de la película "El Ángel", inspirada en la vida del asesino en serie Carlos Robledo Puch, dirigida por Luis Ortega.

Con información de Télam