"Es una semilla de conciencia": así es Mailín, la película argentina dirigida por María Silvia Esteve. Foto: HANA Films

María Silvia Esteve se encontraba un mediodía mirando la televisión, cuando la entrevista a una mujer que había sufrido de abuso sexual le despertó la urgencia de producir una película y dar voz a la víctima. Mailín es una película argentina que sigue la historia de Mailín Gobbo, quien de niña fue abusada por Carlos Eduardo José, allegado de su familia y sacerdote de su escuela.

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El film nació como una necesidad de alzar la voz de Mailín y quitarla del lugar de revictimización al que la relegaban los medios de comunicación. "La primera vez que ví a Mailín fue en un noticiero en el que le hacían un montón de preguntas sobre dónde había sido el abuso. Recuerdo que ella estaba llorando y el periodista no paraba de escarbar", recuperó Esteve en diálogo con El Destape: "Quien la entrevistaba no tenía realmente ganas de escuchar lo que ella tenía para decir. Entonces la busqué en Facebook, me contacté y le dije si quería tomar un café conmigo, que la quería ayudar a contar su historia".

Mailín es madre de Ona. En este sentido, el documental fue construído desde la conciencia de cuidar las infancias, tanto de esa niña que fue abusada, como de su hija. "En el momento en que ponía REC, Mailín se largaba a llorar y me contaba detalles del abuso que no le había pedido. Ahí me dí cuenta que ella pensaba que era lo que yo buscaba. Entonces por dos años me dediqué a formar una amistad con ella y asegurarme de que esto era algo que realmente quería hacer".

Mailín se proyecta durante el mes de septiembre en Arthouse. Foto: HANA Films

"Siempre el eje fue proteger a las infancias. Es por eso que costó mucho encontrar la forma de la película. Mi idea no era hacer una película de una víctima de abuso sexual y todos los mandatos que vienen aparejados alrededor de esto... de ser una 'buena víctima'. Sino de hablar de Mailín como mujer, como madre y persona", compartió la directora sobre el proceso de construcción del film, que tomó ocho años de realización y ahora tiene su paso por festivales de cine nacionales y del mundo.

En el presente Mailín sigue sin tener justicia. Su abusador está prófugo y la Justicia declararó al caso como prescripto. "La película es una semilla de conciencia. Mi nena tiene once años y las familias del colegio al que va me agradecieron por hablar del tema y llevarlo a sus casas. No en todas las escuelas se habla. Esperan a que los chicos vayan y pregunten, cuando la información la tienen que tener antes para que lo puedan detectar", expresó Mailín Gobbo en conversación con El Destape. "La película es para que haya un cambio dentro de la Justicia y también para que la sociedad tome conciencia de que estos casos sucede en también en las 'mejores familias' y no solo en espacios donde hay vulnerabilidad. Por más que hayan todos los recursos, no están excentos de que el abuso suceda", concluyó.

En la reciente edición del Festival La Mujer y el Cine, que tuvo lugar en el MALBA, Mailín fue galardonada con el premio Eva Landeck a Mejor Película y premio ADF a Mejor Fotografía. La película sigue camino en Arthouse, donde durante septiembre formará parte de la programación.

Ficha técnica de Mailín