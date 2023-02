Salman Rushdie reaparece en una entrevista, seis meses después de un violento atentado

A dos días del lanzamiento mundial de su nuevo libro, "Ciudad Victoria", el escritor británico de origen indio Salman Rushdie, que en 2022 sufrió un atentado que casi le cuesta la vida, compartió en su cuenta de Twitter una entrevista que le hizo el periódico The New Yorker junto a una fotografía en la que se ven las heridas de las puñaladas en el cuello y el rostro, y aparece con un par de anteojos, en cuya lente un vidrio oscuro tapa el ojo derecho, tras perder la visión.

Luego del atentado que sufrió el pasado 12 de agosto en Nueva York, en el que recibió varias puñaladas en el cuello y el abdomen y tuvo que ser operado de urgencia, Rushdie volvió ahora a la escena pública con la publicación de un nuevo libro. El escritor, de 75 años, se quedó ciego del ojo derecho, tiene dificultades para escribir y a veces, también pesadillas, confesó en la entrevista publicada en The New Yorker, realizada por su director, David Remnick.

Consultado por su estado de salud, Rushdie responde: "Bueno, ya sabes, he estado mejor pero, considerando lo que pasó, no estoy tan mal. Como puedes ver, las heridas grandes se han curado, esencialmente. Tengo sensibilidad en el dedo pulgar y el índice y en la mitad inferior de la palma. Estoy haciendo mucha terapia de manos y me dicen que me va muy bien". Pregunta, entonces, el periodista "Puedes escribir?" -"No muy bien, por la falta de sensibilidad en estos dedos". Dirá luego: "Escribo más despacio. Pero lo estoy consiguiendo".

La imagen de Rushdie, tomada por Richard Burbridge para ese periódico, es impactante: se trata de la primera aparición pública del escritor en la que se ven sus heridas. Rusdhie sonríe como en mueca, en el cuello una costura de una herida, en el pómulo otra quizá más grande, y uno de sus ojos está tapado por una lente negra que oculta el ojo cuya visión perdió tras el ataque. Pero no pierde el tino, ni el tono. Aprendió a lidiar con la censura y la persecución hace muchos años, cuando publicó "Los versos satánicos" en la década del 80 y por el cual su país lanzó una "fatwa" para matar al escritor por considerar ese texto un acto de herejía.

Tras el ataque, su libro más famoso se disparó en ventas. Y Rushdie lo lamentó: "Ahora que casi me muero, todos me aman". Y conectó el pasado con el presente: "Ese fue mi error, en ese entonces. No solo viví sino que traté de vivir bien. Mal error. Recibir 15 puñaladas, mucho mejor".

"Me he esforzado mucho durante estos años para evitar las recriminaciones y la amargura (...) Una de las formas en que he lidiado con todo esto es mirar hacia adelante y no hacia atrás. Lo que sucede mañana es más importante que lo que sucedió ayer", dijo.

El próximo viernes saldrá a la venta, en todo el mundo, el nuevo libro "Ciudad Victoria", una novela realista que sella su renacimiento vital y literario con una historia en la que viaja hasta la India del siglo XIV para seguir a una niña de nueve años llamada Pampa Kampana.

