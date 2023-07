El escritor Salman Rushdie confesó que tiene "sueños locos" desde el ataque que sufrió en Nueva York

El escritor Salman Rushdie luce cada vez más repuesto del ataque que sufrió hace casi un año cuando se disponía a dar una conferencia en Nueva York, pero el episodio que casi termina con su vida le ha dejado algunas secuelas impensadas, como una seguidilla de "sueños locos" que confesó tener en el marco de una entrevista con la BBC.

"Tengo un terapeuta muy bueno que tiene mucho trabajo por hacer", anticipó instalando un breve suspenso, que disolvió a continuación cuando confesó: "Tengo sueños locos”.

Durante la entrevista con la cadena británica, el autor de los "Versos satánicos" contó también que estaba físicamente “más o menos bien” desde el atentado del que fue víctima en agosto de 2022, cuando un hombre agazapado entre el público que asistía a una conferencia suya se abalanzó sobre él y lo acuchilló.

Rushdie pasó seis semanas en el hospital después del ataque que lo dejó sin visión de un ojo. También sufrió lesiones en la mano que le dificultan la escritura manuscrita.

El sospechoso del ataque, Hadi Matar, ha sido acusado de intento de asesinato y actualmente se encuentra recluido tras declararse inocente. "Si cambia su declaración de culpabilidad, entonces en realidad no hay un juicio, solo hay una sentencia, y es muy posible que mi presencia no sea necesaria", comentó el escritor.

"Estoy en dos mentes al respecto. Hay una parte de mí que realmente quiere ir y pararse en la cancha y mirarlo, y hay otra parte de mí que simplemente no puede ser molestada. No tengo una opinión muy alta de él. Y creo que lo que es importante para mí ahora es que pueda encontrar que la vida continúa. Estoy más comprometido con el negocio de seguir adelante", confesó también Rushdie a la BBC.

También dijo que todavía emplea seguridad en Estados Unidos en ciertas ocasiones. En el momento del ataque, vivía sin seguridad las 24 horas después de que el ayatolá Jomeini de Irán emitiera una fatua en 1988, que lo ocultó durante una década. "Los escritores no tienen mucho poder. No tenemos ejércitos -destacó-. Lo que tenemos es la capacidad de escribir sobre el mundo; si somos buenos, eso podría perdurar", reflexionó.

En junio, Rushdie reveló que está escribiendo un libro sobre lo que le sucedió. “Será un libro relativamente corto, un par de cientos de páginas" -sostuvo en el festival literario Hay-. No es el libro más fácil de escribir del mundo, pero es algo que necesito superar para hacer cualquier otra cosa. Realmente no puedo empezar a escribir una novela que no tenga nada que ver con esto Así que tengo que lidiar con eso”.

La última novela de Rushdie, "Victoria City", publicada en febrero pasado, había sido terminada antes del ataque y se conmemoró con un lanzamiento virtual después de que se anunciara que no la promocionaría en público.

Durante la entrevista, también se le preguntó sobre su opinión sobre el autor Milan Kundera, quien falleció esta semana . "He estado pensando en él", dijo. “[Milan Kundera] habla de la risa como la forma de lidiar con la atrocidad. Por supuesto, en su caso, la atrocidad en la que está pensando es el comunismo y demás. Pero creo que no es un mal consejo", indicó.

Con información de Télam