Es argentina, actúa Robert de Niro y se puede maratonear: la miniserie que está en streaming.

Una miniserie argentina cuenta con el honor de haber tenido en su reparto a Robert de Niro. Se trata de Nada, una producción realizada y protagonizada por Luis Brandoni, quien además es amigo del actor hollywoodense. La misma es una creación de Cohn y Duprat, una dupla creativa que cuenta con una extensa filmografía y lista de éxitos.

Nada se encuentra disponible para ver completa en Disney+, plataforma de streaming en la que Cohn y Duprat distribuyen gran parte de sus producciones, como El Encargado y Homo Argentum. La miniserie gira en torno al personaje de Luis Brandoni, "Manuel", quien es un crítico gastronómico muy provocativo y sofisticado.

Robert de Niro actúa en Nada, miniserie argentina protagonizada por Luis Brandoni.

En lo que respecta al personaje de Robert de Niro, lleva por nombre "Vincent", y es un escritor neoyorquino a quien Manuel invita a participar de la presentación de su último libro de crítica gastronómica sobre los sabores argentinos. En el medio, el amigo estadounidense del sofisticado crítico no se perderá de probar los manjares porteños como el bife de chorizo a caballo.

De qué trata Nada, la miniserie argentina en la que actúa De Niro

Nada es una miniserie argentina que sigue a Manuel, un crítico gastronómico que vive rodeado de arte y sofisticación. Un día, al despertar, se encuentra con que "Celsa", la mujer que durante décadas organizó su hogar y vida, falleció. Tras intentar valerse por sí mismo y fallar, contrata a una joven paraguaya que terminará de poner patas para arriba su vida y creencias.

Cómo crear una cuenta en Disney+ y ver Nada

Para ver Nada, la miniserie argentina con Robert de Niro y Luis Brandoni, es necesario crear una cuenta en Disney+. A continuación los pasos que hay que seguir para dar de alta un usuario y disfrutar de esta producción de Cohn y Duprat: