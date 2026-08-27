El regreso de un ícono: H2O festeja sus discos emblemáticos en Argentina

El hardcore neoyorquino vuelve a tener su cita obligada en Buenos Aires. H2O, una de las bandas más influyentes del género a nivel mundial, regresará a la Argentina el próximo 29 de octubre para presentarse en El Teatrito. La visita se da en el marco de su 1st Album & Go South American Tour, una gira festiva que celebra los 30 años de su álbum debut homónimo y el 25° aniversario de Go, dos obras fundamentales en la historia del hardcore melódico.

Liderada por el carismático Toby Morse -quien dio sus primeros pasos en la música como roadie de Sick of It All-, la agrupación formada en Nueva York en 1994 logró construir una identidad inconfundible. Su propuesta fusionó la agresividad y velocidad del hardcore tradicional con estribillos coreables y un mensaje enfocado en la amistad, la perseverancia y el sentido de comunidad.

Su primer disco, lanzado en 1996 a través de Blackout! Records, sentó las bases del sonido noventero bajo la bandera del Do It Yourself (Hazlo tú mismo). Cinco años más tarde, con el lanzamiento de Go, H2O demostró su capacidad de evolución compositiva, logrando una mayor apertura melódica sin perder la autenticidad ni el compromiso con sus raíces.

El concierto en El Teatrito promete un recorrido exhaustivo por ambas producciones, sumado a los grandes clásicos que marcaron a varias generaciones de fanáticos locales en los últimos treinta años.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de H2O en El Teatrito

Las entradas para el recital del 29 de octubre en El Teatrito (Sarmiento 1752, CABA) ya se encuentran a la venta de manera digital. Los tickets se pueden adquirir a través del sitio web oficial del Sistema Passline, en el siguiente link.